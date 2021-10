Un Mundial cada dos años hará que el fútbol "sea global", dice Infantino

Precisa declaraciones de Infantino. Actualiza con encuentro entre Infantino y el presidente de Venezuela ///Caracas, 15 Oct 2021 (AFP) - Para que el fútbol "de verdad sea global" el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a predicar a favor de la realización del Mundial cada dos años, este viernes en Caracas en el marco de una gira por varios países de Sudamérica."Nuestra tarea como FIFA es de constantemente reflexionar cómo podemos mejorar el fútbol en el mundo, hacer que el fútbol de verdad sea global (...), tenemos que analizar lo que podemos mejorar en el fútbol de selecciones nacionales (...), no hay competición de club que puede acercarse a los números" de audiencia de mundial, dijo Infantino en conferencia de prensa en el estadio Olímpico de la UCV, en Caracas. Ya planteada y descartada en la década de 1990, la idea de un Mundial bienal en lugar de cada cuatro años, como se disputa desde su inicio en 1930, ha resurgido en los últimos meses. Pero no es una iniciativa aislada. A finales de mayo, la FIFA realizó "un estudio de viabilidad" solicitado por la Federación Saudí, cercana a Infantino.FIFA engloba 211 países, recordó Infantino, todos con "derecho a soñar" con la competición, un "sueño" que debe "tener una posibilidad de realizarse, porque si tienes que soñar para la eternidad al final prefieres hacer otras cosas"."Hoy, si hablamos sinceramente, ¿qué posibilidades tiene Venezuela de participar realmente en un mundial?", se preguntó Infantino, recordando que esta nación de 30 millones de habitantes nunca ha participado en el torneo, siendo poco probable que lo haga en las actuales condiciones (esta última en la clasificatoria de la Conmebol)."La posibilidad de reformar el calendario con un Mundial cada dos años, lo hemos analizado desde el punto de vista futbolístico, es posible. Hay muchas ventajas, porque damos más oportunidades para que participen muchos más países", detalló el presidente de la FIFA. - "Reformar el calendario es posible" - "Cuando se decidió que el Mundial tenía que jugarse cada cuatro años, hace unos 100 años, la FIFA tenía 40 países", agregó. "Es tiempo de analizar la cuestión", dijo, reiterando que se tomará una decisión a fin de año. "Si hacemos cambios, lo vamos a hacer si todos son ganadores", prometió. "El prestigio de una competición no depende de su frecuencia (...), depende de su calidad", dijo Infantino, que estimó que esta reforma podría permitir que los jugadores lleguen al Mundial en igualdad de condiciones al reducir las idas y venidas de los jugadores sudamericanos para disputar las eliminatorias. "Hay estudios médicos que dicen que viajar (...), con jet lag, cambio de clima (...), es muy malo para la salud de un jugador", señaló. Mencionó al respecto una estadística reveladora: "Brasil, desde 2002, no gana un partido en un mundial contra un país europeo en la fase de eliminatorias directas, no en la fase de grupos. Desde 20 años. Y es Brasil".Más tarde, Infantino se reunió con el mandantario de Venezuela, Nicolás Maduro, en el presidencial Palacio de Miraflores, en Caracas. "Le he dicho (...) que me parece una extraordinaria idea que el mundial de fútbol pueda jugarse cada dos años. Es una tremenda oportunidad", expresó el gobernante chavista tras la "agradable conversación" con Infantino. Pero la idea de jugar un Mundial cada dos años ha despertado grandes críticas.El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, condenó esta propuesta a mediados de junio, juzgándola "imposible" en una entrevista con la AFP.Para la Conmebol, un Mundial cada dos años podría "desnaturalizar" la competencia, "rebajando su calidad y minando su carácter exclusivo y sus actuales estándares de exigencia".También varios entrenadores han criticado la idea de un Mundial bienal, como el alemán Jürgen Klopp (Liverpool), que estima que en ese proyecto "solo importa el dinero".pgf/ma/ol/atm/gfe -------------------------------------------------------------