Rusia/UE.- Rusia ofrece diálogo ante una posible nueva crisis por el gas natural en la UE

MOSCÚ, 16 (DPA/EP)



El Gobierno ruso se ha ofrecido a negociar con la UE ante la posibilidad de que se produzca este invierno una nueva crisis por la falta de suministro de gas natural.



"No descarto que se repita una situación parecida", ha afirmado este sábado el vice primer ministro ruso a cargo de Energía, Alexander Novak, en declaraciones a la televisión pública rusa. Por ello, ha emplazado a los líderes de la UE a negociar: "Estamos dispuestos a dialogar".



Rusia por el momento no prevé nuevos envíos, aunque tampoco se los han solicitado, ha indicado Novak. Según el vice primer ministro, se han perdido unos 25 millones de metros cúbicos de gas en los tanques europeos. "Hay que hacer algo al respecto", ha apuntado.



Además, Novak ha subrayado que Rusia está cumpliendo escrupulosamente con sus compromisos e incluso se han incrementado en un 15 por ciento las exportaciones en comparación con el año anterior. De hecho, Rusia también ha consumido más gas este año por la recuperación de la economía y por el frío invierno.



Sin embargo, Rusia ha rechazado que sea responsable de la subida de los precios del gas natural y ha destacado la importancia de la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2 que lleva el gas ruso a Alemania a través del mar Báltico.



Esta vía servirá para reducir tensiones en el mercado del gas. El gasoducto está terminado, pero no ha entrado en funcionamiento a la espera de las licencias pertinentes de las autoridades alemanas.