R.Unido.- La Policía británica declara el asesinato del diputado David Amess como un "incidente terrorista"

El detenido es un británico de ascendencia somalí seguido por las autoridades bajo presunto riesgo de radicalización



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La Policía británica ha declarado el asesinato este pasado viernes del diputado conservador David Amess como un atentado terrorista, según ha informado el comisario adjunto de Policía, Dean Haydon.



Amess fue apuñalado hasta la muerte durante un encuentro con sus votantes en el condado de Essex por un hombre de 25 años, británico de ascendencia somalí, que fue detenido en el mismo lugar del incidente.



Según fuentes del diario 'The Guardian', el detenido, cuyo nombre no se ha dado a conocer, "comparte los mismos detalles" que un individuo aparecido en el programa Prevent dedicado a aquellos que estaban "bajo riesgo de radicalización ideológica".



Mientras tanto, Haydon ha indicado que el incidente ha sido un acto terrorista con una motivación potencial vinculada al islamismo extremista", de acuerdo con un comunicado recogido por el medio británico.



Como parte de la investigación, los agentes han rastreado dos viviendas en la zona de Londres pero la Policía cree que el individuo actuó en solitario y no buscan a ningún otro sospechoso por el momento.