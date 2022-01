R.Unido.- La ONU descarta a Hancock como enviado para África después de que éste anunciara su nombramiento

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El exministro de Sanidad británico Matt Hancock finalmente no será representante especial de la ONU sobre Innovación Financiera y Cambio Climático para la Comisión Económica para África, un cargo para el que él mismo había anunciado su selección la semana pasada y que había sido muy criticado.



El cargo, sin sueldo, serviría para colaborar en la recuperación económica del continente africano tras la pandemia de coronavirus, pero Pass Blue, un portal de noticias especializado en la ONU ha señalado que el organismo multinacional no ha aceptado a Hancock aunque consideran que tiene una experiencia "valiosa".



"El nombramiento de Hancock por parte de la Comisión Económica para África para África no sale adelante", ha apuntado Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, según Pass Blue.



El propio Hancock ha asegurado por su parte que ha salido a la luz una normativa que le impediría asumir el cargo mientras sigue siendo diputado británico.



Hancock dimitió en junio tras reconocer que incumplió las restricciones relacionadas con el coronavirus por mantener encuentros con una de sus ayudantes.



"Es lo mejor que la ONU haya reconsiderado este nombramiento", ha apuntado el director del grupo Justicia Global Ya, Nick Dearden, en declaraciones a la BBC. "Si Matt Hancock quiere ayudar a los países africanos a recuperarse de la pandemia, debería asesorar al primer ministro que retire las patentes sobre las vacunas de la COVID-19", ha argumentado.



Con ello, "decenas de millones de personas más podrían haber sido ya vacunadas en todo el continente". "Lo último que necesita el continente africano es un político británico fracasado. No estamos en el siglo XIX", ha remachado.