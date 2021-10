Pogba: "Hay que cambiar algo"

EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 16 oct (EFE).- Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, aseguró que se merecieron perder contra el Leicester City y que necesitan cambiar algo para que la dinámica del equipo mejore.

Los 'Diablos Rojos' cayeron contra el Leicester por 4-2 en un mal partido de los de Ole Gunnar Solskjaer, que suman una sola victoria en los últimos cinco encuentros.

"Tenemos que encontrar la clave de lo que está pasando, porque nos merecimos perder. Tenemos que cambiar algo. No sé si es la mentalidad de los jugadores. No sé lo que es, pero es frustrante", dijo el francés a la BBC.

"Si queremos ganar la liga, estos son los partidos que hay que ganar, aunque sean muy difíciles. Necesitamos encontrar mentalidad y la estrategia para ganar. Si te soy sincero, hemos tenido partidos como estos durante mucho tiempo y no hemos encontrado el problema. Concedemos muy fácil y goles muy tontos", añadió Pogba.