Perú/Venezuela.- Perú y Venezuela restablecen su relación diplomática al designar sendos embajadores

Perú acoge la designación como embajador venezolano de Alexander Yánez Deleuze, ex alto funcionario del Ejecutivo de Maduro



Venezuela acepta como embajador peruano a Richard Freddy Rojas, cercano a Vladimir Cerrón e investigado por blanqueo de capitales



El Gobierno de Perú subraya que la decisión "responde a la evolución del proceso político venezolano"



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Perú y el Gobierno de Venezuela han restablecido su relación diplomática al designar sendos embajadores, siendo acogidos con el "beneplácito" correspondiente Alexander Yánez Deleuze como representante del país caribeño en territorio peruano y Richard Freddy Rojas como enviado peruano a Caracas.



Los ministerios de Exteriores de ambos países han informado de la decisión, por la que se nombra nuevo embajador venezolano en Lima a Yánez, exembajador de Venezuela en Bolivia y que ha ocupado otros puestos en el Ejecutivo de Nicolás Maduro.



Con esto el país andino ha reestablecido relaciones con Venezuela ya que antes reconocía como embajador venezolano en Perú a Carlos Scull, enviado del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó. No obstante, Perú habría dejado de reconocer a Scull al expirar el mandato de Guaidó al frente de la Asamblea Nacional venezolana, según la agencia Prensa Latina.



Scull ha relatado al medio peruano 'La República' que este viernes el Ministerio de Exteriores le ha informado de que el Gobierno peruano "iba a restablecer relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro".



"Yo les comuniqué que lamentábamos esa decisión porque para nosotros estar de lado de Nicolás Maduro es estar de lado del opresor y no del oprimido. Es estar de lado del victimario y no de las víctimas. Yo digo esto porque Perú ha sido una voz muy enérgica desde que solicitó que se respeten los Derechos Humanos de los venezolanos", ha aseverado.



Por otro lado, Venezuela ha acogido el nombramiento del exmiembro del partido gubernamental Perú Libre Richard Freddy Rojas como nuevo embajador del país andino en Caracas.



Rojas, quien ha sido previamente rechazado por el Gobierno de Panamá como embajador, ejerció de jefe de prensa en el partido del presidente peruano, Pedro Castillo, y es hombre de confianza del líder de la formación, Vladimir Cerrón.



Según recoge la emisora peruana RPP, recientemente Rojas ha sido incluido por la Fiscalía como investigado en el caso de blanqueo de capitales por la presunta financiación ilegal de la campaña electoral de Perú Libre. En concreto, la Fiscalía indica que el designado embajador peruano en Caracas era quien retiraba dinero para entregárselo a Cerrón.



Precisamente, Cerrón se ha manifestado este viernes respecto a los anuncios de los nuevos embajadores y ha subrayado que Perú Libre "saluda el restablecimiento de las relaciones diplomáticas" entre Perú y Venezuela.



"Son países siempre unidos históricamente, a quienes intentó dividir el imperialismo norteamericano. ¡Por una América Latina unida para siempre", ha escrito en un mensaje en su perfil de Twitter.



EL GOBIERNO PERUANO ARGUMENTA SU DECISIÓN



El Gobierno peruano ha emitido un comunicado tras el anuncio de la designación de nuevos embajadores y ha subrayado que la decisión "responde a la evolución del proceso político venezolano" y al "reconocimiento recíproco como interlocutores legítimos que se han dispensado el Gobierno y la Plataforma Unitaria de Venezuela", en referencia al diálogo que se lleva a cabo en Ciudad de México.



"El restablecimiento de la Embajada del Perú en Caracas permitirá atender mejor a nuestros connacionales residentes, buscar una solución a la situación humanitaria de los ciudadanos venezolanos en Perú y acompañar los esfuerzos que despliega el pueblo venezolano, con el apoyo de la comunidad internacional, para resolver sus problemas, de manera soberana y acorde con los principios hemisféricos de protección y promoción de los Derechos Humanos y defensa de la democracia", ha añadido.



El restablecimiento de las relaciones sigue a una reciente reunión no agendada de Castillo con Maduro en el marco de la Cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se llevó a cabo en México.



El ministro de Exteriores peruano, Óscar Maúrtua, tuvo que acudir a una sesión de la comisión de Exteriores del Congreso de Perú para explicar la reunión de los mandatarios, que despertó críticas por parte de la oposición peruana.



En 2017, el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski retiró a su embajador de Caracas y expulsó al embajador venezolano de Lima, impulsando el Grupo de Lima. Ello supuso una ruptura de los vínculos de los países a ese nivel.