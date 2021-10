Parlamento de Panamá aprueba polémica ley de reformas electorales

Imagen de archivo del presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames. EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 15 oct (EFE).- La Asamblea de Panamá (AN, Parlamento) aprobó este viernes en tercer y último debate una polémica reforma el Código Electoral, en medio de duras críticas de la sociedad y sectores políticos por las modificaciones hechas por los diputados al proyecto original.

Con 50 votos favorables y 3 en contra, y ninguna abstención, el proyecto de ley 544 fue aprobado, informó el Legislativo. Ahora deberá ser sancionada por presidente del país, Laurentino Cortizo, para su entrada en vigor.

El presidente del Parlamento panameño, Crispiano Adames, dijo que el desacuerdo "tiene un rol importante en la democracia" y agradeció "a todos los integrantes" de la AN "por el sacrificio y aporte de experiencia y conocimiento durante todo el desarrollo de la discusión de las reformas electorales", según un comunicado del órgano Legislativo.

El proyecto de ley avanzó en el Parlamento a pesar de la oposición de sectores civiles y políticos que protestaron en las calles contra los cambios aplicados por los diputados al proyecto de ley original, consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), en la que está representada la sociedad civil y los partidos políticos.

El Tribunal Electoral, el ente rector de los comicios y impulsor de la reforma, anunció que analizará este fin de semana lo aprobado por el Parlamento y se pronunciará el lunes.

Puntos álgidos en la reforma, como cambiar la forma en que se adjudican las curules en los circuitos plurinominales y eliminar el residuo, impulsar la paridad de género o eliminar el fuero electoral, no avanzaron en el Parlamento, lo que sectores civiles adjudicaron al deseo de los diputados de no perder privilegios ni cuotas de poder.

"Entre los puntos de coincidencia sobre la conveniencia del proyecto, se pueden mencionar que los candidatos a libre postulación se les dará línea gratis de teléfono igual como al resto de los candidatos", dijo el Parlamento en su comunicado.

Agregó que "se aprobaron todas las propuestas de conductas de transparencia, se crean juzgado y fiscalías permanentes, temas como mantener y garantizar la paridad de género y la adición, por primera vez, de la Secretaría de Personas con Discapacidad".

El presidente del TE, Heriberto Araúz, dijo que los últimos "cambios al Código Electoral representan un 85 % de avance en materia de normas aplicables para la próxima campaña electoral del 2024".