ONG lanza una campaña por la igualdad de personas LGBTI en elecciones de Honduras

Representantes de diferentes partidos políticos y organizaciones participan en un evento hoy, viernes en Tegucigalpa. EFE/Humberto Espinoza

Tegucigalpa, 15 oct (EFE).- La ONG Centro de Desarrollo y la Cooperación LGBTI lanzó este viernes en Honduras una campaña para promover el "voto libre" y lograr que esa comunidad participe en igualdad de oportunidades, sin discriminación, en las elecciones generales del 28 de noviembre.

La campaña "Voto por la igualdad" busca fortalecer la democracia y el Estado de derecho a través de la participación de grupos en situación de vulnerabilidad, su reconocimiento y respeto a sus derechos humanos de cara a las elecciones.

En los comicios serán elegidos el presidente del país, tres designados (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

El gerente de programas Acceso a la Justicia del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI, David Valle, dijo a Efe que el objetivo de la campaña es promover "el voto libre, transparente e informado" en los grupos vulnerables.

La campaña, orquestada por la comunidad LGTBI, en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), busca visibilizar la "discriminación" que sufren las personas de esta comunidad que aspiran a un cargo de elección popular en Honduras, añadió.

Afirmó que en Honduras "no hay un reconocimiento de la individualidad de cada una de las personas que son parte de los grupos de vulnerabilidad, pues la forma de hacer política en ese país sigue siendo muy atrasada".

"No se toman en cuenta las verdaderas necesidades de las personas en situaciones de vulnerabilidad, no que provoca una desigualdad y una discriminación hacia esos grupos", enfatizó Valle.

La discriminación que sufre la comunidad LGBTI "impide" a sus miembros tener las mismas oportunidades que otros candidatos al momento de participar en los procesos electorales.

A las elecciones de noviembre están convocados más de 5,1 millones de hondureños.

FALTA VOLUNTAD POLÍTICA

La iniciativa también pretende fomentar el "voto libre" e "informado" bajo una mirada "crítica" de los planes de gobierno de los diferentes candidatos "a la luz de la inclusión, respeto y garantía" de los derechos humanos de los grupos vulnerables.

Al menos una decena de miembros de la comunidad LGBTI aspiran a un cargo de elección popular en los comicios generales de noviembre.

Valle lamentó que en Honduras no haya "voluntad política" para aprobar el cambio de género en la papeleta electoral de las personas de la comunidad LGBTI, para no crear confusión en la población al momento de ejercer el sufragio.

"Es importante que hay un reconocimiento y se le permita a los hombres y mujeres trans poder optar a estos cargos y poder inscribirse con el nombre que son reconocidos", explicó.

Sin embargo, dijo que hasta ahora la ley no permite el cambio de género en la papeleta electoral de las personas de esta comunidad.

"Los políticos actuales no lo permiten, lo que han hecho es brindar una serie de derechos que le corresponden a la población LGBTI", añadió.

La campaña electoral de cara a los comicios ha sido "nefasta, muy discriminatoria, desigual, muy violenta, llena de un discurso de odio que realmente es preocupante", subrayó.

En Honduras han muerto de manera violenta más de 380 miembros de la comunidad LGBTI desde 2009, según cifras de organizaciones de derechos humanos.