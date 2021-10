Oblak: "Hay que seguir como contra el Barcelona para aspirar a cosas grandes"

El Atlético de Madrid entrena este sábado en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda. EFE/J.J. Guillén

Majadahonda (Madrid), 16 oct (EFE).- El juego mostrado en la victoria contra el Barcelona (2-0) es "la línea" que el Atlético de Madrid debe seguir para "aspirar a cosas grandes", opinó el portero esloveno Jan Oblak, que espera un partido "espectacular", "intenso" y "difícil" ante el Liverpool, este martes en la Liga de Campeones.

"Contra el Barcelona hicimos un partido muy bueno, contra el Milán la primera parte no fue tan buena pero luego jugamos hasta el final y remontamos el partido. Son grandes partidos, tenemos que continuar así en esta línea como lo hicimos contra el Barcelona, porque solo así podemos aspirar a cosas grandes", señaló el guardameta, uno de los capitanes del equipo, en un vídeo del club.

Oblak afronta el duelo del martes contra el Liverpool, líder del grupo B de la Liga de Campeones con ocho goles a favor y solo uno en contra, como un duelo "muy importante" al que el Atlético llega "preparado".

"Contra el Liverpool siempre son partidos espectaculares, es un gran club, tiene un gran equipo, contra ellos siempre es intenso, difícil y el martes no va a ser diferente", consideró el guardameta, que ve al conjunto 'red' "en una gran forma".

Para el Atlético, el Liverpool apela al último partido antes de la pandemia, la remontada en Anfield Road (2-3) para pasar a cuartos de final de aquella edición de la Liga de Campeones.

"Fue un partido muy especial", recordó Oblak. "Nunca lo dimos por perdido y al final remontamos, ganamos y seguro que son recuerdos bonitos que siempre vamos a tener, así que hay que hacerlo igual en el próximo partido para que se queden los recuerdos bonitos", añadió.

En ese duelo fueron fundamentales sus paradas. "Yo hice un buen partido, pero como los jugadores también", repuso Oblak, que al instante enfocó al presente. "El pasado es pasado, y si el martes no lo hacemos de la mejor manera, o de manera igual, lo de hace años no va a importar mucho", agregó.

En ese duelo contarán por segunda vez, con un Wanda Metropolitano sin restricciones de aforo. "A nosotros nos ayuda mucho, seguro que va a ser como tener uno o dos jugadores más, ahora que el estadio puede estar lleno. Muy agradecidos por todo el apoyo, pueden estar seguros de que vamos a dejar todo por este club, por ellos, para conseguir los resultados", finalizó Oblak. EFE

