Nigeria.- El Ejército nigeriano "neutraliza" a 250 bandidos durante sus operaciones en el noroeste del país

27-09-2021 Militares del Ejército de Nigeria POLITICA AFRICA NIGERIA MINISTERIO DE DEFENSA DE NIGERIA



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El jefe de Estado Mayor del Ejército nigeriano, general Lucky Irabor, ha informado de que al menos 250 bandidos han sido "neutralizados" (heridos o muertos) durante las últimas operaciones para contener la inseguridad reinante en el noroeste del país.



"Hemos neutralizado a más de 250 de los bandidos. Hemos arrestado igualmente a más de 600, y como es algo constante, las cifras también podrían cambiar", declaró el pasado jueves en una reunión ministerial semanal recogida por el diario nigeriano 'The Sun'.



"Me gustaría indicar también que las operaciones de rescate han llevado al rescate de muchos de los que fueron reclutados, lo que también es parte integrante de esa acción y no se limita al estado de Zamfara, sino que también se extiende a Sokoto y Katsina", añadió, sobre algunos de los estados más conflictivos de la zona.



Asimismo, el militar informó de que, en las últimas semanas, más de 1.800 de la organización terrorista Boko Haram han entregado las armas, antes de pedir a todos los ciudadanos que cooperen con las agencias de seguridad para ganar la lucha contra la insurgencia.



Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país --donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales, muchas de las cuales viven del secuestro de estudiantes.