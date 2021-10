Montiel y Acuña entran en la lista del Sevilla, Papu Gómez es baja

El delantero argentino del Sevilla Alejandro Darío "Papu" Gómez en una imagen de archivo. EFE/Julio Muñoz

Sevilla (España), 16 oct (EFE).- Pese a que no llegaron a España hasta el viernes por la noche, los argentinos Gonzalo Montiel y Marcos Acuña han entrado en la lista de convocados para el partido de Liga que disputará el Sevilla contra el Celta de Vigo, este domingo, en la que no figura el también internacional albiceleste Alejandro 'Papu' Gómez.

El Sevilla partió este sábado con 22 expedicionarios hacia Vigo, donde su técnico, Julen Lopetegui, no podrá contar con el brasileño Diego Carlos, sancionado, ni con el francés Jules Koundé, el marroquí En-Nesyri y Papu Gómez por problemas físicos, aunque recupera al medio danés Thomas Delaney tras cumplir sanción.

En la convocatoria sevillista, según informó el club, está el defensa canterano José Ángel Carmona ante la ausencia de Koundé, que deja en una situación delicada al eje de la zaga sevillista, ya que el otro central titular, Diego Carlos, debe cumplir un partido de sanción tras su expulsión en Granada.

Así, Lopetegui sólo cuenta con un especialista para esa demarcación, el neerlandés Karim Rekik, y en esta tesitura deberá recomponer su once retrasando a la defensa a un pivote, el brasileño Fernando Reges o el serbio Nemanja Gudelj, o bien asociar a Rekik con Carmona, que aún no ha debutado en encuentro oficial con el primer equipo.

Los laterales argentinos Marcos Acuña y Gonzalo Montiel sí forman parte de la lista del entrenador guipuzcoano, a pesar de que regresaron a la capital andaluza el viernes por la noche después de cumplir con su compromiso con la selección albiceleste.

Los convocados del Sevilla son los porteros Bono, Dmitrovic y Alfonso; los defensas Montiel, Acuña, Augustinsson, Rekik, Jesús Navas y José Ángel Carmona; los centrocampistas Fernando, Ocampos, Gudelj, Suso, Jordán, Rakitic, Óscar Rodríguez, Lamela, Delaney, Óliver Torres e Idrissi; y los delanteros Munir y Rafa Mir.