Montesinos (PP) dice que el Congreso del PSOE es la prueba del "fracaso político de Sánchez: es el problema de España"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha afirmado que el Congreso del PSOE, que celebra este fin de semana en Valencia, es "la constatación del fracaso político de Sánchez: él es el problema para España".



Así lo ha manifestado en una mesa informativa sobre el precio de la luz, en la que también ha calificado de "manifestación de aplausos y ovaciones" el encuentro socialista y espera que "no sea un acto para rendir pleitesía y que sólo se quede en los aplausos, porque son muchos los problemas que tienen los españoles y el Gobierno no está aportando ninguna solución".



Montesinos ha comparado el cónclave socialista, "donde no se da una solución", con la Convención del PP, de la que dice que "Casado trazó una hoja de ruta para tomar las medidas que necesita España para desfibrilar el país".



"Frente al proyecto caducado de Pedro Sánchez se vislumbra cada vez más clara la alternativa sólida del PP y Pablo Casado", ha añadido.



En cuanto al "nuevo camino del PSOE del que habla el presidente del Gobierno", ha asegurado de que se trata de aquel que "le lleva "directo a la oposición y a cruzar la puerta de salida de Moncloa. El cambio de ciclo es imparable".



"Sánchez puede cambiar de Gobierno o de Ejecutiva, pero que los españoles ya saben que el problema se llama Pedro Sánchez".



TIENDE LA MANO DEL PP PARA REBAJAR LA LUZ



El vicesecretario de Comunicación del PP instado a Sánchez a que pida perdón a los españoles por "las mentiras, por la ineficiencia en la gestión económica y sanitaria" y por no escuchar al PP".



Ha señalado que el presidente del Gobierno debería "escuchar menos a los radicales y más al PP y atender nuestra mano tendida para rebajar de una vez por todas la factura de la luz", mediante una reforma energética que "permitiría rebajar hoy mismo un 20% la factura de la luz".



En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, Montesinos ha lamentado que "nos van a abrasar a impuestos" y ha advertido sobre lo que "ya se conoce como el catastrazo de Sánchez, que "se suma a la escalada histórica en la factura de la luz, de los combustibles o de la cesta de la compra".