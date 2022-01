México.- Alegan a la autorización ambiental de la mina de Aznalcóllar por "omitir" a varios municipios

09-10-2019 La mina de Aználcollar, imagen de archivo. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA SOCIEDAD JUNTA



VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)



La asociación conservacionista Valencina Habitable ha anunciado alegaciones a la autorización ambiental unificada y el plan de restauración del proyecto promovido por la sociedad de propósito específico Minera Los Frailes, constituida tras resultar el Grupo México y Minorbis S.L. adjudicatarios de los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar, para la nueva explotación de dicha corta; bajo la premisa de que la resolución que abre el periodo de información pública "omite" a los municipios de Olivares, Salteras, Santiponce y Valencina de la Concepción.



Según el colectivo, la resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Sevilla que abre la fase de información pública alude a Aznalcóllar y Sanlúcar la Mayor, pero no menciona a Olivares, Salteras, Santiponce y Valencina pese a que se trata de pueblos "afectados por la conducción de aguas tratadas procedentes de la gestión pasivo ambiental y la operación del proyecto de la mina".



"Dicha conducción pasa por yacimientos arqueológicos cautelados por la Normativa de Protección Arqueológica del Planeamiento de Valencina", precisa como ejemplo, anunciando alegaciones al respecto.



En concreto, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba el pasado 29 de septiembre un acuerdo de la citada Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, para la "apertura de un periodo de información pública conjunta" con relación a la autorización ambiental unificada y el plan de restauración del mencionado proyecto, según dicho acuerdo fechado el 15 de septiembre y recogido por Europa Press.



Merced a dicho acuerdo, hasta el próximo 12 de noviembre rige el periodo de alegaciones para ambos aspectos del proyecto, figurando toda la documentación en el siguiente enlace de la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganade...



LAS PREVISIONES



El pasado mes de marzo, como reflejan las hemerotecas, la sociedad Minera Los Frailes anunciaba que de cara a las postrimerías de este mismo año, esperaba contar ya con las autorizaciones necesarias para el arranque de la construcción de las nuevas instalaciones del complejo minero, tras ser declarado el proyecto como de Interés Público Superior (IPS) por la Junta de Andalucía.



La entidad exponía que desde 2015, ha realizado una inversión acumulada de 40 millones de euros para la gestión ambiental del antiguo complejo minero, explotado por Boliden-Andaluza de Piritas (Apirsa) hasta la gran catástrofe medioambiental acontecida en el recinto en abril de 1998; y para los trabajos preparatorios para la puesta en marcha del nuevo proyecto.



Las obras de construcción de las nuevas instalaciones mineras, según la empresa, "van a suponer un relevante impulso económico para Aznalcóllar, su comarca y Andalucía, con una inversión superior a los 300 millones de euros y la generación de 1.200 empleos directos e indirectos de alta cualificación y una estimación de 800 empleos inducidos".



AZNALCÓLLAR DEFIENDE EL PROYECTO



El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, viene reclamando precisamente que comiencen las actuaciones para reavivar la economía de la zona, pidiendo que la investigación judicial del proceso de adjudicación de los derechos de explotación de la mina a la agrupación empresarial México-Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emerita Resources España no de "al traste" con este proyecto, pues a su entender pesan "intereses" en que la mina no sea reabierta.



La empresa, en cualquier caso, defiende que el nuevo proyecto cuenta con un enfoque integrador de políticas de economía circular a través de la reutilización de "casi el 90% del agua de proceso y el aprovechamiento de las aguas de contacto previamente acondicionadas", así como la valorización de los residuos mineros, lo que permitirá que no existan presas de lodos, como aquella cuya fractura provocó el desastre medioambiental de 1998, uno de los mayores acontecidos en España.



Insistiendo en la declaración del proyecto como de Interés Público Superior, la entidad indicaba que con la restauración de los pasivos de la antigua explotación minera habrá una inversión de más de 50 millones de euros en acciones medioambientales y más de 60 millones de euros en costes operativos de los antiguos pasivos.



NUEVO PUNTO DE EVACUACIÓN DEL AGUA DEPURADA



La entidad Minera Los Frailes alegaba además que el proyecto, criticado por los ecologistas al temer nuevos vertidos contaminantes, fue sometido a información pública en 2019 y entre las adecuaciones derivadas del trámite de información pública y consultas, "se ha trasladado el punto de evacuación del agua depurada originalmente previsto en el río Agrio, al río Guadalquivir".



El nuevo punto de evacuación de aguas depuradas, según la entidad, se realizará en zona marítimo-terrestre, con gran capacidad de acogida, a más de 80 kilómetros de la desembocadura del río Guadalquivir.