Merkel agradece a Erdogan la cooperación pero critica el recorte de libertades

Recep Tayyip Erdogan (dcha) y Angela Merkel. EFE/EPA/ERDEM SAHIN

Estambul, 16 oct (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, agradeció este sábado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, la cooperación en diversos campos, al tiempo que reiteró sus críticas a los recortes de las libertades y derechos en Turquía.

"No estamos en el colegio como para repartir notas", dijo la jefa del Gobierno saliente de Alemania en rueda de prensa en Estambul, escala de su gira de despedida ante su inminente abandono del cargo que ocupa desde hace 16 años.

Con esa declaración en respuesta a una pregunta, Merkel declinó hacer una valoración de sus relaciones con Erdogan, que en el pasado atravesaron varias crisis.

No obstante, destacó el "desarrollo" de las infraestructuras y la subida del nivel de vida en Turquía, así como la capacidad de este país miembro de la OTAN de "construir puentes entre continentes".

"Desde un punto de vista geoestratégico dependemos uno del otro; hablamos de Afganistán, de los talibán, de África; siempre hay intereses compartidos", detalló.

"Pero en materia de derechos humanos y libertades individuales, siempre he hecho críticas y hemos hablado de esto también", subrayó la dirigente germana.

ALEMANES ENCARCELADOS

Preguntada por casos concretos de ciudadanos alemanes encarcelados en Turquía bajo acusaciones "políticas", Merkel respondió que si bien algunos de ellos se han resuelto favorablemente, "siempre hay nuevos".

"¿Cuándo se puede hablar de delitos terroristas?", cuestionó al aludir a la acusación de terrorismo, cuyo muy frecuente uso en Turquía critica la Unión Europea.

Merkel fue recibida por Erdogan este mediodía en el palacete de Huber, una mansión construida en el siglo XIX a orillas del Bósforo para un empresario alemán.

Los mandatarios comieron juntos y en la rueda de prensa posterior mostraron una buena sintonía.

LA COALICIÓN DIFÍCIL

Erdogan apuntó que quizás las relaciones con Berlín en el pasado "habrían sido muy distintas si no fuera por el Gobierno de coalición alemán", porque "con una coalición siempre todo es mucho más difícil".

"Nosotros nos hemos salvado de esto, al pasar (en 2018) a un sistema presidencialista", agregó.

En este punto, Merkel apuntó que no responsabilizará a la coalición (de su partido, el conservador CDU, con el socialdemócrata SPD) y subrayó: "Nos va bien con las coaliciones; no queremos un sistema presidencialista".

COOPERACIÓN EN MIGRACIÓN

Merkel agradeció especialmente la lucha de Turquía contra la migración clandestina y el tráfico ilegal de personas.

Recordó que, en el marco del acuerdo de migración con Ankara, la UE ya le ha transferido 4.500 millones de euros de los 6.000 millones prometidos para ayudar a los refugiados sirios.

Erdogan recordó que su país acoge ahora a casi cinco millones de sirios, además de 300.000 afganos y otros colectivos.

Con respecto a la situación en Libia, Merkel destacó la necesidad de que se celebren elecciones cuanto antes, admitiendo que antes tienen que retirarse "todas las fuerzas extranjeras, como las que vienen de Sudán o de Siria".