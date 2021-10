McCullers Jr., lesionado, desea ayudar a los Astros a ir a la Serie Mundial

Fotografía de archivo en la que se registró a Lance McCullers Jr, lanzador abridor de los Astros de Houston. EFE/John G. Mabanglo

Houston (EE.UU.), 16 oct (EFE).- El jugador estelar de los Astros de Houston, Lance McCullers Jr., fuera de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, está tratando de mantenerse optimista ayudando al resto de su equipo en su enfrentamiento con Medias Rojas de Boston.

"Han sido días difíciles, pero puedo ayudar a liderar a este equipo en más formas que simplemente lanzando", dijo McCullers antes del Juego 2, el sábado.

"Ayudé a los muchachos con los informes de exploración, viendo el partido, tratando de captar lo que pueda. Puedo estar ahí para ellos en más de un sentido", dijo.

Los Astros superaron un comienzo corto del abridor dominicano Framber Valdez con una gran actuación del bullpen y jonrones tardíos del venezolano José Altuve y el puertorriqueño Carlos Correa en una victoria por 5-4 en el Juego 1 el viernes por la noche.

McCullers quedó fuera de la lista de la Serie de Campeonato debido a una distensión del músculo flexor pronador en su brazo derecho.

Lanzó seis entradas y dos tercios en blanco en la victoria de los Astros por 6-1 sobre los Medias Blancas de Chicago en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Comenzó nuevamente en el Juego 4, pero se fue después de cuatro entradas con lo que el equipo llamó tensión en el antebrazo.

McCullers dijo que sintió algo en su brazo cuando lanzó un slider a Gavin Sheets con dos outs en el cuarto episodio de ese juego. Pudo terminar la entrada, pero sabía que algo no estaba bien después de dejar el juego.

Se sentía mejor el sábado, pero aún no puede lanzar. Su disponibilidad para la Serie Mundial en caso de que los Astros avancen no está clara.

"Tendremos que ver cómo progreso, ver cómo me siento en los próximos días", dijo. "Estamos luchando un poco contra el tiempo. Tengo que ser capaz de lanzar antes de lanzar en un juego. Así que hoy es un día mejor que ayer, y espero que esos días sigan sumando, y podamos ver dónde estoy ".