Maduro reitera su compromiso con la FAO para garantizar la alimentación

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 16 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este sábado su compromiso con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para garantizar la alimentación y "contribuir en la erradicación" del hambre en el mundo.

"Desde Venezuela celebramos el 76º Aniversario de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Reafirmamos nuestro compromiso con esta noble misión para garantizar la alimentación de los pueblos y contribuir con la erradicación del hambre en el mundo", indicó Maduro a través de su cuenta en Twitter.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, agregó que Venezuela ha sabido sobreponerse "a las más duras dificultades, produciendo alimentos para el pueblo con amor y esfuerzo propio", y aseguró que su Gobierno va a "consolidar el modelo productivo para satisfacer las necesidades de las familias".

Especialistas en temas nutriciones y diversas ONG, como Cáritas de Venezuela, han alertado en diferentes oportunidades que en el país caribeño hay carencias nutricionales, influenciadas por la crisis económica y la hiperinflación.

Actualmente, en Venezuela hay una misión del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que prevé alimentar a 185.000 niños a finales de este año y, a través de una "una ampliación gradual", buscará alimentar a 1,5 millones de estudiantes diariamente al finalizar el año escolar 2022 y 2023.

La Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Venezuela sostuvo el viernes que los ciudadanos no están satisfaciendo sus requerimientos nutricionales.

"Venezuela ha afrontado muchos retos y en los últimos años hemos vivido una crisis alimentaria severa en el que llegamos a niveles bastante elevados considerando nuestro historial de malnutrición tanto de subnutrición como de desnutrición", indicó el presidente de la sociedad, Saúl Elías López.

No obstante, indicó que "los niveles de ingesta de alimentos" han mejorado para una parte de la población, pero "aun así sigue un nivel de desigualdad importante en el que todavía hay una cantidad de venezolanos que no está satisfaciendo sus requerimientos nutricionales para tener una vida plena".