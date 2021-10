Los favoritos Tsitsipas y Zverev se estrellan en los cuartos de Indian Wells

El griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev, los grandes favoritos al título en Indian Wells, se quedaron el viernes fuera de las semifinales de este torneo Masters 1000, donde no accedió ningún miembro del top-25 de la ATP.

Una de las semifinales la disputarán el georgiano Nikoloz Basilashvili (36º del ranking mundial) y el estadounidense Taylor Fritz (39º), verdugos el viernes de Tsitsipas (3º) y Zverev (4º).

El otro finalista saldrá del choque entre el británico Cameron Norrie (26º) y el búlgaro Grigor Dimitrov (28º).

Dimitrov, que llegó a ser número tres mundial en 2017, es el único de los semifinalistas que ha alzado un título de Masters 1000 (Cincinnati en 2017).

Después de la renuncia de Novak Djokovic y la eliminación anterior de Daniil Medvedev, el terreno parecía servido para un duelo entre Tsitsipas y Zverev en el desierto de Indian Wells (California) hasta que ambos se desplomaron en una jornada de emociones fuertes.

Tsitsipas, subcampeón del pasado Roland Garros, fue el primero en caer ante Basilashvili por 6-4, 2-6 y 6-4 en dos horas y nueve minutos de juego.

El georgiano, con cinco títulos en su palmarés, disputaba sus primeros cuartos de un Masters 1000 y, en toda su carrera, nunca había ganado a un Top-3 de la ATP en sus cinco enfrentamientos.

"No me sorprende. Llevo mucho tiempo jugando un buen tenis, especialmente en los entrenamientos", subrayó Basilashvili, de 29 años. "Últimamente he mejorado mucho mi saque. Por eso estoy ahora en las semifinales".

Basilashvili mandó el primer aviso al romper el servicio de Tsitsipas en el juego inicial. Con ventaja 3-1 el georgiano firmó otro quiebre que le inyectó más confianza para el duelo ante uno de los servicios más temibles del circuito (10 'aces' por 5 de su rival).

Tsitsipas se acercó hasta el 4-3 pero Basilashvili protegió su saque y certificó la manga con dos intimidantes voleas.

Con un set de desventaja, como en sus dos anteriores cruces, el ateniense se arremangó para adelantarse 4-1 en el segundo mientras Basilashvili se preparaba ya para la batalla final.

En el tercer set, el georgiano frenó en seco el ascenso de Tsitsipas al quebrarle en el primer juego.

El griego volvió a remar igualó 3-3 pero los nervios ya jugaban en su contra y, con una fatídica doble falta, cedió un quiebre que dio una ventaja definitiva para Basilashvili.

"Estaba bajo estrés", reconoció el georgiano. "Al final estaba muy cansado, pero fui capaz de mantenerme físicamente en la cancha".

- Zverev desperdicia dos bolas de partido -

Con todos los focos apuntándole, Alexander Zverev, el campeón olímpico en Tokio-2020, también falló en su cruce de cuartos ante Taylor Fritz.

El estadounidense, de 23 años, fue capaz de remontarle un set y salvar dos pelotas de partido al alemán para imponerse por 4-6, 6-3 y 7-6 (7-3) en dos horas y 20 minutos de juego.

Después de que esta edición del torneo se retrasara un año y medio por el coronavirus, los aficionados de Indian Wells disfrutaron del sonado triunfo del prometedor Fritz, que en 2019, con 21 años, se convirtió en el estadounidense más joven en acceder al top-25 de la ATP desde Andy Roddick en 2004.

Zverev dominó el primer set pero poco a poco el servicio de Fritz se iba elevando al nivel de su rival hasta superarle en 'aces' (10 a 9).

Tras ceder la segunda manga, el alemán parecía tener el choque bajo control en la tercera, al llegar a dominar 5-2 y tener dos pelotas de partido. Pero Fritz resistió la presión para llevar el juego al 'tiebreak', donde se adelantó por 5-1 ante un ya resignado Zverev.

Este mismo viernes se disputan las dos semifinales de la rama femenina, de categoría WTA 1000.

Paula Badosa, primera española en semifinales de Indian Wells desde Conchita Martínez en 2003, jugará ante la tunecina Ons Jabeur y la bielorrusa Victoria Azarenka, ex número uno mundial, enfrentará a la letona Jelena Ostapenko.

-- Resultados del viernes en el torneo de Indian Wells:

- Hombres

Cuartos de final

Taylor Fritz (USA/N.31) derrotó a Alexander Zverev (GER/N.3) 4-6, 6-3, 7-6 (7/3)

Nikoloz Basilashvili (GEO/N.29) a Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2) 6-4, 2-6, 6-4

