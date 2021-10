La jueza argentina María Servini procesa al exministro español Martín Villa

El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa en una imagen de archivo. EFE/Juanjo Martín

Vitoria (España), 16 oct (EFE).- La jueza argentina María Servini dictó un auto de procesamiento contra el exministro español Rodolfo Martín Villa -un político relevante en la transición de la dictadura a la democracia- por la muerte de varias personas entre 1976 y 1978, durante su etapa como ministro de Interior, confirmó hoy a Efe el portavoz de una de las asociaciones promotoras de la denominada "querella argentina".

Esta querella fue promovida en el país latinoamericano a partir de 2010 por diversos colectivos y familiares de víctimas de la guerra civil y de la dictadura española para que se investiguen presuntos delitos de lesa humanidad que no se investigan en España.

Andoni Txasko, portavoz de la Asociación 3 de Marzo, confirmó que el auto de la jueza, cercano a las mil páginas y al que tuvo acceso este colectivo, dicta el procesamiento del exministro durante el Gobierno de Adolfo Suárez, tras estudiar la querella de varias asociaciones que no consiguieron que se admitiera a trámite en España.

En la querella, estos colectivos atribuyen a Martín Villa delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por las cinco muertes por disparos de la policía en el desalojo de una asamblea de trabajadores en Vitoria (capital del País Vasco) el 3 de marzo de 1976.

Asimismo, le imputan seis muertes entre 1976 y 1977, durante su mandato al frente de Interior, y otra en Pamplona durante las fiestas de San Fermín de 1978.

"Queda clara la postura y la determinación de la jueza en este sentido", afirma Andoni Txasko en referencia al procesamiento, al tiempo que mostró su satisfacción por el auto.

Los abogados de la plataforma están estudiando el texto judicial para determinar su alcance y los pasos a seguir, que darán a conocer la próxima semana.

Martín Villa recurrirá ante la Cámara de Apelación argentina el auto de su procesamiento de la jueza María Servini, así como la fianza impuesta, informaron a Efe fuentes cercanas al exministro.

Las fuentes señalaron que en 2017 la Cámara de Apelación revocó, por no fundamentada, la orden de detención dictada por Servini y también rechazó, por desproporcionada, la fianza que le había impuesto para declarar en libertad.

La jueza dictó el auto de procesamiento doce meses después -debía haberlo hecho en un plazo de 10 días, según las leyes argentinas- de que Martín Villa declarase voluntariamente ante ella por videoconferencia, según las mismas fuentes.

Los abogados del exministro habían requerido recientemente a la jueza para que tomase, sin más dilación, la decisión de sobreseimiemto a la vista del relato de Martín Villa en su declaración.

Según las fuentes cercanas al exministro, varias de las muertes de las que se responsabiliza a Martín Villa se produjeron en marzo de 1976, cuando él era titular de Relaciones Sindicales, sin competencia sobre la Policía.

Martín Villa ya defendió su inocencia en 2020 en una comparecencia telemática ante Servini desde el Consulado de Argentina en Madrid en la que aseguró que era "imposible que en la Transición hubiese un genocidio".

El exministro español es el exdirigente de más alto rango político en realizar una declaración ante la Justicia argentina, que aplica el principio de justicia universal, por crímenes durante la dictadura y la transición en España.

En 2014, Servini emitió una orden internacional de detención contra el exministro y solicitó su extradición a Argentina, aunque nunca se materializó.