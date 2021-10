La banda mexicana Molotov confiesa estar trabajando en un "disquito nuevo"

(i-d) Los integrantes de la banda de rock mexicano Molotov, Randy Ebright, Paco Ayala, Tito Fuentes y Micky Huidobro, hablan durante una rueda de prensa hoy en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 15 oct (EFE).- Sin contagios de covid-19 tras de casi dos años de pandemia, los integrantes de la banda mexicana Molotov aseguraron este viernes sentirse ansiosos por regresar a los conciertos presenciales y adelantaron que ya preparan material nuevo tras más de un lustro de no publicar un disco.

"Estamos preparando un disquito nuevo", contestó a Efe el cantante y guitarrista Tito Fuentes en una conferencia de prensa en Ciudad de México.

Sobre la respuesta de Fuentes, el bajista de la agrupación, Micky Huidobro, le hizo un gesto al cantante para que no hablara más del tema, por lo que las expectativas sobre el posible material, crecen.

"Como no estamos de gira y todos estamos desempleados, estamos haciendo unas 'rolas' (canciones)", añadió Fuentes sin agregar más información.

La agrupación, que este año cumple 26 años de trayectoria, se encuentra festejando dicho logro siendo la imagen oficial de una bebida alcohólica que tiene como diseño dibujos propios de la banda y, según explican, su esencia.

"Podemos asociarnos con marcas de 'chupe' (alcohol) y cualquier cosa que sea perjudicial para la salud. Pero nos encanta la gente que hace cosas artesanales y en México no nada más existen las marcas internacionales", expresó el bajista Micky Huidobro.

Pero aunque la intención de la banda era festejar sus más de 25 años de hacer música, la pandemia opacó, desde el año pasado, la celebración de la banda más desenfadada del rock mexicano.

Debido a esta situación, Molotov tiene la intención de celebrar "como se debe" y esa idea sigue presente entre sus integrantes.

Y si bien la banda ha ido viviendo paulatinamente el regreso a los escenarios, ya sea desde otros países o en las nuevas formas de hacer conciertos presenciales en México, consideran que la emoción de los eventos presenciales y sin restricciones no se compara a la de los nuevos formatos que han surgido por la pandemia.

"No hemos regresado del todo, hicimos unos intentos de regresar en Estados Unidos pero ha estado muy complicado, habrá que festejar cuando haya 'chance' (oportunidad) y cuando los protocolos de salud lo permitan, porque hay que tener cuidado", aseguró el también bajista Paco Ayala.

Desde su origen en la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado, Molotov se ha caracterizado por ser una banda polémica y contestataria así como por el uso del lenguaje directo e irónico.

En sus letras abundan las críticas hacia los medios de comunicación y su poder ideológico en la sociedad, la sátira política y problemáticas como el racismo y la migración, situación que los llevó a ser censurados de las grandes televisoras del país.