Julia Janeiro sale a la calle y muestra el resultado de su operación

15-10-2021 JULIA JANEIRO TRAS SU INTERVENCIÓN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 16 (CHANCE)



Hace unos días saltaba la noticia del por qué de la presencia de María José Campanario en Madrid, una operación estética a la que se sometería su hija, Julia Janeiro, para quitarse algún complejo. La hija del torero ha decidido aumentarse el pecho y lo ha hecho decidida y con ganas de salir a la calle con gusto, como lo hizo este viernes delante de nuestras cámaras, dejándonos a todos muy sorprendidos.



La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique tiene un estilismo acorde a lo que se suele llevar en estos tiempos, un rollo casual 'street' y lo cierto es que si antes ya llamaba la atención por tener un físico de lo más espectacular, ahora lo hace por esta operación estética a la que se ha sometido.



La joven se ha aumentado el pecho y este viernes aprovechó las altas temperaturas en la Comunidad de Madrid para salir con una amiga a disfrutar no solo del buen tiempo, sino también de su nueva figura. Y es que Julia ha conseguido, con esta operación, quitarse esos complejos y verse mejor que nunca ante el espejo.



Con mucha seguridad a la hora de andar, Julia elegía un top deportivo Calvin Klein oscuro con el que veíamos el antes y el después de esta operación de la que tanto se ha hablado en los medios de comunicación. La hija de Jesulín de Ubrique combinaba esta parte superior con un pantalón ajustado, tipo malla, que le estilizaba la figura corporal. Todo este look callejero lo combinaba con un bolso que rompía con su estilismo deportivo, pequeño y con una cadena dorada que daba contraste al total black.



De esta manera, Julia Janeiro ha salido a la calle más feliz que nunca después de someterse a este retoque estético que, tanto tiempo llevaba esperando, y que por fin ha podido realizarse. Además, parece que ha sido todo un éxito porque no ha estado muchos días en reposo, de hecho si hay algo que nos ha sorprendido es la facilidad que ha tenido la joven para salir a la calle a disfrutar estando tan reciente la intervención.