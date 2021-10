Inicio semana clave para el Barça frente a un Valencia que recupera efectivos

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman (c) observa a sus jugadores cerca de Ansu Fati (i) Sergiño Dest (2i) y Philippe Coutinho (d) durante un entrenamiento de la plantilla en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, este sábado. EFE/Alejandro García

Barcelona/Valencia, 16 oct (EFE).- Después de 15 días sin disputar un partido por el parón de selecciones, el Barcelona recibirá este domingo al Valencia, en un Camp Nou ya con el 100% del aforo disponible, para empezar una semana clave en la Liga y la Liga de Campeones, donde también se las verá con Dinamo de Kiev y Real Madrid, respectivamente, y con la probable vuelta del argentino Sergio 'Kun' Agüero a la convocatoria, frente a un rival que también recupera lesionados.

Pero como viene siendo habitual en los últimos tiempos, durante la previa prácticamente nada se ha hablado de fútbol, y aún menos del partido ante el Valencia, que se disputará después de una Asamblea General de Socios Compromisarios crucial para la junta de Joan Laporta, con el Espai Barça, Barça Studios (el departamento audiovisual del club) y la reforma de los Estatutos como asuntos principales.

Esta semana, tras la ratificación de Koeman, las noticias y las tertulias las han ocupado las contradeclaraciones entre la junta de Laporta y la de Bartomeu, y en menor medida la renovación hasta 2026 de uno de los pilares del Barça del futuro, Pedro González 'Pedri'. Precisamente, el centrocampista canario será baja ante el Valencia, convaleciente aún de su lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda.

Quien probablemente entrará por primera vez en una convocatoria (Koeman la dará tras el entrenamiento matutino del domingo) como jugador del Barça será Sergio 'Kun' Agüero, que el miércoles marcó un gol en el partido amistoso disputado ante el Cornellà. En cambio, aún permanece a la espera de regresar a los terrenos de juego Ousmane Dembélé a pesar de haberse ejercitado con el grupo.

Tampoco estará disponible ante el Valencia el defensa Ronald Araujo, que regresó de la concentración con la selección de Uruguay con una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha. La enfermería azulgrana la completa el delantero Martin Braithwaite.

La gran novedad del once titular de Koeman podría ser Ansu Fati, quien ha aprovechado el parón para acabar de coger el tono físico necesario tras haber disputado algunos minutos en los tres encuentros anteriores. En la delantera lo podrían acompañar los neerlandeses Memphis Depay y Luuk de Jong.

El Valencia, por su parte, afronta el encuentro con la esperanza de que el regreso de tres de sus lesionados le permita recuperar la solidez y el ritmo anterior a que Denis Cheryshev, José Luis Gayà, Carlos Soler y Thierry Correia (el único que aún no puede jugar) acabaran en la enfermería, al tiempo que Toni Lato se mantiene como duda.

Después de haber sumado diez de los primeros doce puntos en juego, el Valencia sólo ha conseguido dos de los últimos doce, gracias a los empates que firmó ante el Athletic y el Cádiz en las últimas dos jornadas.

Tras haber aprovechado el parón para reintegrarse en los entrenamientos, el técnico, José Bordalás, podrá contar con los tres primeros y se da por hecho que Gayà y Soler serán titulares a la espera de si Cheryshev juega o no.

En cualquier caso, la incorporación en el tramo final del mercado de fichajes del polivalente francés Dimitri Foulquier permite a Bordalás tener a un sustituto de garantías para Correia para el flanco derecho de la defensa.

Además, el técnico alicantino recuperará respecto al encuentro disputado en el Nuevo Mirandilla de Cádiz al delantero Maxi Gómez, que se perdió el choque por sanción. En principio, se supone que debe recuperar la titularidad que le cedió al brasileño Marcos André.

En cambio, no podrá contar con el central paraguayo Omar Alderete que vio la quinta amarilla en ese encuentro. Esa situación llevará al debut como titular esta temporada del central francés Mouctar Diakhaby, que ha salido desde el banquillo en los seis encuentros en los que ha participado esta campaña.

- Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Eric García, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Memphis, Ansu Fati, Luuk de Jong.

Valencia: Cillessen; Foulquier, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Soler, Wass, Hugo Guillamón, Cheryshev o Hugo Duro; Guedes, Maxi Gómez.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño)

Estadio: Camp Nou

Hora: 21.00 CET (19.00 GMT)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Las claves: La importancia de avanzarse en el marcador. Un gol en contra tempranero incrementaría las dudas del equipo que lo reciba.

El dato: El Valencia no gana en el Camp Nou desde el curso 2015-2016, cuando se impuso por 1-2. Desde entonces, el Barça se ha llevado el triunfo en tres enfrentamientos y los otros dos han acabado en empate.

Las frases:

Ronald Koeman: "Si recuperamos los lesionados podemos aspirar a la Liga"

José Bordalás: "No entiendo que se diga que el Barcelona no es candidato al título"

El entorno: En el Barça prácticamente no se ha hablado del partido ante el Valencia, que se disputará tras una Asamblea General de Socios Compromisarios muy trascendente para la junta directiva de Joan Laporta. EFE