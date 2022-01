Indonesia.- Once estudiantes mueren ahogados al intentar cruzar un río en la provincia indonesia de Java Occidental

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Al menos once estudiantes han muerto ahogados al intentar cruzar un río en una excursión escolar en la ciudad de Ciamis, en la provincia indonesia de Java Occidental, según han informado funcionarios locales.



Las víctimas, ocho niños y tres niñas de entre doce y trece años, formaban parte de un grupo de 150 alumnos de la escuela secundaria islámica Harapan Baru, que realizaba este viernes actividades extraescolares en el río Cileueur.



El jefe del distrito de Ciamis, Herdiat Sunarya, ha informado este viernes de que de los 150 alumnos, once han fallecido "en el trágico accidente", informa el medio indonesio 'Jakarta Globe'.



El suceso ha tenido lugar sobre las 15.30 horas (hora local), cuando el grupo de alumnos ha intentado cruzar el río de aguas profundas, si bien la mayoría de ellos no podían nadar, según ha relatado un testigo.



Los residentes en la zona han rescatado a diez de los estudiantes que se encontraban en el agua, mientras otros once, desaparecidos, han sido posteriormente hallados sin vida por los equipos de rescate tras horas de búsqueda.