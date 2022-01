Fútbol/Primera.- (Previa) El Sevilla visita Balaídos y Osasuna y Rayo defienden sus puestos europeos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Sevilla, cuarto clasificado de LaLiga Santander, aspira a refrendar este domingo su puesto 'Champions' en Balaídos (16.15 horas) antes de enfrentarse al Lille, en una novena jornada en la que Osasuna y Rayo quiere continuar en posiciones continentales ante el Villarreal (18.30 horas) y el Elche (14.00 horas), respectivamente.



Los de Julen Lopetegui esperan cosechar el miércoles en el Estadio Pierre-Mauroy su primera victoria europea este curso, pero antes deberán reconducir el rumbo en LaLiga después de ceder antes del parón ante el Granada (1-0) su primera derrota en la competición doméstica.



A pesar de contar con un partido menos que sus rivales, el cuadro nervionense, el menos goleado del campeonato (3), se encuentra a solo tres puntos del líder Real Madrid, del Atlético y de la Real Sociedad; los dos primeros no jugarán esta jornada, por lo que solo los donostiarras podrían privarle del coliderato si es capaz de superar al Celta.



Los gallegos (7), tres unidades por encima del descenso, interrumpieron en Elche (1-0) una racha de dos triunfos consecutivos, y ahora necesitan volver a la ganar para no verse envueltos en problemas. El 'Chacho' Coudet tendrá solo la baja del lesionado Renato Tapia, mientras que los sevillistas no podrán contar ni con el sancionado Diego Carlos ni con Youssef En Nesyri, Jules Koundé y el 'Papu' Gómez.



En el Estadio de la Cerámica, el Villarreal (11), antes de enfrentarse al Young Boys en Liga de Campeones, tratará de mantener si invicto en LaLiga ante Osasuna (14), que ostenta la quinta plaza después de ganar tres de sus últimos cuatro encuentros.



El equipo de Jagoba Arrasate acumula las mismas unidades que el Sevilla y un punto de renta sobre el Athletic Club, el primero de los aspirantes a colarse en puestos continentales. Tras doblegar al Mallorca (2-3) y al Rayo (1-0) justo antes del parón por selecciones, ansía un tercer triunfo seguido ante los de Unai Emery, un duelo en el que no podrá contar con Ontiveros, Ramalho, Aridane Hernández ni Budimir.



Los castellonenses, que todavía no han caído en la competición doméstica -dos victorias y cinco empates-, quieren dar continuidad al éxito ante el Real Betis (2-0) y mantener su portería a cero por tercer encuentro consecutivo, todo en un choque en el que el técnico vasco podrá disponer de todos sus hombres.



Por último, el Rayo (13) recibe en Vallecas al Elche con ganas de dejar atrás su tropiezo en El Sadar, después de haber cosechado 12 de los últimos 15 puntos en juego. Radamel Falcao y Álvaro García han llevado en volandas al conjunto franjirrojo hasta los puestos europeos, que esperan defender sin Iván Balliu ni Martín Merquelanz.



Enfrente, el cuadro ilicitano (9) quiere seguir alejándose de la zona baja, algo que ya logró hace dos semanas con su triunfo en casa ante el Celta. Diego González se perderá el partido por lesión, mientras que Pedro Bigas podría regresar tras superar un esguince de rodilla.



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Rayo Vallecano - Elche. Jaime Latre (C.Aragonés) 14:00.



Celta - Sevilla. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 16:15.



Villarreal - Osasuna. Cordero Vega (C.Cántabro) 18:30.



FC Barcelona - Valencia. Gil Manzano (C.Extremeño) 21:00.