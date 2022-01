16-10-2021 Fútbol/Primera.- (Crónica) Una Real con diez se pone líder con un triunfo agónico. La Real Sociedad se colocó líder de la Liga Santander tras derrotar al RCD Mallorca (1-0) gracias a un solitario tanto de Julen Lobete, que decidió la contienda en el último suspiro, mientras que Levante y Getafe, ambos con nuevo entrenador, firmaron tablas sin goles en los partidos que inauguraron este sábado la novena jornada liguera. DEPORTES LALIGA



La Real Sociedad se colocó líder de la Liga Santander tras derrotar al RCD Mallorca (1-0) gracias a un solitario tanto de Julen Lobete, que decidió la contienda en el último suspiro, mientras que Levante y Getafe, ambos con nuevo entrenador, firmaron tablas sin goles en los partidos que inauguraron este sábado la novena jornada liguera.



En el Reale Arena, que vivió una fiesta al comienzo con el ofrecimiento de la Copa conseguida la temporada pasada, la tarde comenzó a torcerse para los vascos cuando pasaban los minutos y no llegaba el gol. Isak fue quien tuvo la más clara y Elustondo, pasada la media hora, también desperdició el gol que hubiera encarrilado el triunfo local.



Sin embargo, todo cambió para los visitantes cuando a los 42 minutos Aihen Muñoz fue expulsado por doble amarilla. Los de Imanol Alguacil se recompusieron y salieron en la segunda parte como si fuesen ellos los que estaban en superioridad. Los bermellones, por su parte, siempre se conformaron con un punto al jugar fuera de casa.



Incluso pudieron haber rascado un premio mayor si el árbitro no ve las manos de Ángel Rodríguez en un gol del canario, que intentó engañar al colegiado antes de alcanzar la hora de encuentro. De ninguna manera cambió el marcador, pese a las oportunidades 'txuri urdines', hasta que el canterano Lobete aprovechó un gran pase de Gorosabel para lograr el 1-0 en una notable maniobra.



Su regate, con quiebro hacia fuera, le permitió ganar posición y lanzar a portería con más claridad. Su disparo lo tocó Manolo Reina, que no pudo impedir que el cuero traspasara la línea de gol. Un tanto que dejó helado a los insulares, sin premio después de un gran esfuerzo, y que deja a los donostiarras en lo más alto de la tabla con tres puntos de ventaja sobre Real Madrid y Atlético, que no juegan esta jornada.



MÁS MIEDO QUE NECESIDAD



Por su parte, en el Ciutat de València el Levante y el Getafe no pasaron del empate sin goles en un duelo especial porque ambos equipos estrenaban entrenador, una situación que ocurría en la Liga española por segunda vez en su historia, la primera desde 1996. De un lado Javi Pereira y del otro, Quique Sánchez Flores.



El estreno fue flojo, sobre todo por el miedo a perder en ambos conjuntos, los cuales no conocen la victoria pese a estar en la jornada 9 del campeonato. En la primera parte, los granotas estuvieron más cerca del gol con una volea de Soldado que se marchó fuera por muy poco y también en la segunda parte con una remate doble de De Frutos.



Sin embargo, el Getafe -más alegre en el centro del campo- acabó provocando más ocasiones en la meta de los locales, aunque ninguna de ellas llegó a buen puerto. Las más claras, dos de Enes Unal en el tiempo de descuento y un cabezazo de Olivera. Pero nada modificó este 0-0 que deja a los azulgrana en la antepenúltima posición y a los azulones, colistas.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 9 DE LALIGA SANTANDER.



-Sábado 16.



Levante - Getafe 0-0.



Real Sociedad - Mallorca 1-0.



-Domingo 17.



Rayo Vallecano - Elche 14:00.



Celta - Sevilla 16:15.



Villarreal - Osasuna 18:30.



FC Barcelona - Valencia 21:00.



-Lunes 18.



Alavés - Betis 19:00.



Espanyol - Cádiz 21:00.



-Aplazados.



Real Madrid - Athletic Club.



Granada - Atlético de Madrid.