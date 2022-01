Fútbol.- Oblak: "Nos espera un partido muy interesante e intenso ante el Liverpool"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak ha asegurado que les espera "un partido muy interesante e intenso" este martes ante el Liverpool en el Wanda Metropolitano, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y ha afirmado que deben hacerlo al menos "igual" de bien que en la eliminatoria ante los 'reds' de 2020 para tener opciones de ganar.



"Es un partido muy importante. El equipo llega muy bien; los jugadores que han estado esta semana en el club han entrenado muy bien, y los que han estado con sus selecciones han jugado partidos, así que el equipo va a llegar preparado", señaló en declaraciones a los medios oficiales del club rojiblanco.



Además, el guardameta esloveno recordó que contra los 'reds' siempre se viven "partidos espectaculares". "El Liverpool es un gran club, tiene un gran equipo, siempre es intenso y difícil. Está en una gran forma, nosotros también, así que nos espera un partido muy interesante e intenso donde nosotros tendremos que jugar de la mejor manera posible para conseguir los puntos", afirmó.



Por otra parte, Oblak recordó la eliminatoria de 'Champions' de 2020 ante los ingleses, a los que consiguieron eliminar justo antes del parón por la pandemia de coronavirus. "Era un partido muy especial, el último delante de la afición antes de la pandemia. Nunca lo dimos por perdido y al final remontamos y ganamos. Son recuerdos bonitos que siempre vamos a tener. Tendremos que hacerlo igual en el próximo partido para que los recuerdos se queden", indicó.



Todo ello, con una gran actuación personal. "Hice un buen partido, pero por mis compañeros. Cada uno, en su momento, tuvo que hacer las cosas de la mejor manera para poder ayudar al equipo a ganar el partido en Anfield, con un ambiente increíble. Pero el pasado es pasado y si el martes no lo hacemos igual lo de hace años no va a importar mucho", subrayó.



"En el primer partido de la eliminatoria contra el Liverpool en casa hubo un ambiente espectacular. No tengo ninguna duda de que el martes va a ser igual. A nosotros nos ayuda mucho, siempre son como un jugador más. Por suerte, puede estar lleno. Estamos muy agradecidos y pueden estar seguro de que lo vamos a dar todo en el campo por este club y por ellos", manifestó.



Por último, valoró los dos últimos encuentros del equipo. "Contra el Barcelona hicimos un partido muy bueno, y contra el Milan la primera parte no fue tan buena, pero hemos jugado hasta el final y remontado el partido. Fueron dos partidos muy importantes, hicimos dos grandes partidos y tenemos que continuar en esta línea. Solo así podemos aspirar a cosas grandes", finalizó.