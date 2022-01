Fútbol.- El Granada, la ONCE y el Ayuntamiento unen sus fuerzas para apoyar al equipo de fútbol 5 para invidentes

16-10-2021 Equipo de invidentes de la ONCE en Granada DEPORTES ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SOCIEDAD AYUNTAMIENTO DE GRANADA



GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)



La Organización Nacional de Ciegos en Granada, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada y el Granada CF han unido sus fuerzas para apoyar al equipo granadino de fútbol 5 adaptado. Este conjunto de la ONCE jugará a partir de noviembre en la Primera Nacional B1, reservada para invidentes totales.



La ONCE entrena y juega en la única pista acondicionada para ello en el Complejo Deportivo Municipal Núñez Blanca. El equipo de invidentes comenzó su andadura en 2011. En estos diez años de existencia ha logrado un subcampeonato de Liga y un campeonato de Andalucía, según una nota del Ayuntamiento.



En sus filas se encuentra Emilio Sánchez, que ha sido convocado en varias ocasiones para concentraciones del equipo nacional. Para mostrar su apoyo a este equipo, el Granada CF participó activamente en una iniciativa desarrollada en el Complejo Deportivo Municipal Núñez Blanca en la que estuvieron presentes el integrante del primer equipo, Luis Milla, y las jugadoras del Granada CF Femenino, Inés y Carol.



Los técnicos del conjunto de invidentes explicaron las particularidades del futbol 5 adaptado para posteriormente realizar una demostración en la que Luis Milla, Inés y Carol se colocaron los antifaces y tuvieron la oportunidad de lanzar penaltis y ensayar jugadas junto a los integrantes del equipo de la ONCE. Todos llegaron a la conclusión de la dificultad que entraña esta modalidad deportiva.