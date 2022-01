Francia.- Macron lidera las encuestas a las presidenciales y se enfrentaría con la ultraderecha en segunda vuelta

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, obtendría la victoria en la primera vuelta de las elecciones francesas el 10 de abril, y se enfrentaría, casi con toda probabilidad, a un candidato de ultraderecha en la segunda y decisiva ronda dos semanas después, según una encuesta de Ifop-Fiducial para 'Le Figaro'.



La encuesta de intenciones de voto publicada el sábado muestra que Macron, líder de La República en Marcha, obtendría entre un 25 y un 27 por ciento de respaldo, diez puntos por delante de la ultraderechista candidata de Agrupación Nacional, Marine Le Pen.



Le Pen quedaría en segundo lugar con un apoyo del 17 por ciento al 18,5 por ciento, seguida muy de cerca por una de las grandes incógnitas de la carrera electoral, el contertulio Eric Zemmour, también contenido dentro de la ultraderecha, y que conseguiría entre un 16 y un 17 por ciento de los votos a pesar de que ni siquiera ha anunciado su candidatura. Macron se enfrentaría a uno de los dos en la segunda vuelta del 24 de abril.



Ninguno de los conservadores, incluido el jefe de la región septentrional de Altos de Francia, Xavier Bertrand -- con un 15 por ciento -- ; la presidenta de la región de la Isla de Francia, Valerie Pecresse, o el exnegociador del Brexit, Michel Barnier, pudieron vencer a los dos candidatos de extrema derecha.



"Esta incertidumbre no tiene precedentes porque Le Pen, Zemmour y Bertrand están a tres puntos el uno del otro y están llamando a la puerta de la segunda ronda", explica a 'Le Figaro' el jefe de opinión de Ifop, Frederic Dabi. "Ésta es, de verdad, una victoria ideológica para la derecha y la extrema derecha", ha reconocido.



Por los candidatos de izquierda, el mejor posicionado es el presidente del Grupo Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon con un 8 por ciento, por delante del candidato de los Verdes, Yannick Jadot, con un 7 por ciento. Anne Hidalgo, la alcaldesa socialista de París, que esta misma semana ha presentado su candidatura, ostenta entre un 5 por ciento y un 5,5 por ciento de apoyo.



LE PEN EXIGE A ZEMMOUR QUE NO PROPICIE LA DIVISIÓN DE LA ULTRADERECHA



Este mismo sábado, Le Pen ha criticado a Zemmour por sus intentos de dividir a la ultraderecha y le ha pedido que "reserve sus quejas para Macron".



"Me gustaría que Eric Zemmour se diera cuenta de que no tengo ninguna responsabilidad por la situación en el país y que es Emmanuel Macron quien está en el poder", ha indicado.



"Por lo tanto, debería reservar sus quejas para el presidente de la República en lugar de alguien que defiende a Francia con convicción, honestidad y tenacidad desde hace más tiempo que él", ha declarado Le Pen, en referencia a ella misma, durante una comparecencia en Pernes-les-Fontaines (sureste del país).



"Soy la mejor posicionada como candidata nacional y estoy convencida de que en algún momento se dará cuenta y se sumará a mi candidatura", ha agregado, en comentarios recogidos por 'Le Figaro'.