España.- Arrimadas pide a Sánchez "que deje de pagar con el dinero de los andaluces sus pactos con Bildu y ERC"

16-10-2021 Arrimadas con Juan Marín y cargos de Cs de la provincia. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA



JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)



La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha afirmado este sábado que Andalucía "de nuevo no tiene lo que se merece" en los PGE de 2022 y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que deje de pagar con el dinero de los andaluces sus pactos con Bildu y con ERC".



En declaraciones a los periodistas, Arrimadas ha manifestado que Andalucía tiene en los PGE "una inversión mucho menor de lo que requiere, simplemente porque aquí no gobierna el PSOE ni ningún socio de Pedro Sánchez".



En este sentido, ha añadido que "el último presupuesto que Cs apoyó y negoció, Andalucía era la comunidad autónoma que más inversiones recibía, porque se necesitan, una tierra con una amplísima extensión". "Cuando Cs negocia Andalucía es la comunidad autónoma que más recibe, sin embargo cuando Ezquerra y Bildu son los que negocian con Sánchez los PGE, hay mucho dinero que se va a los partidos separatistas y no llega a las necesidades de territorios como el andaluz", ha incidido.



Arrimadas ha señalado que en estos PGE Andalucía va a recibir 163 millones menos que Cataluña, porque "al final Sánchez lo que hace es premiar a los que incumplen, a sus socios, a los que lo mantienen en Moncloa y castigar a los gobiernos que hacen las cosas bien, como el de la Junta".



"Mientras Sánchez sube la cuota a los autónomos, el Gobierno de Andalucía con Cs ha ampliado la tarifa plana de autónomos, mientras Sánchez va a subir los impuestos a los andaluces, el Gobierno del cambio en Andalucía va a volver a bajar los impuestos, mientras Sánchez ha aumentado los gastos en asesores y cargos a dedos aquí se está reforzando la sanidad, educación y políticas sociales", ha defendido la presidenta nacional de Cs.



Por su parte, el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha incidido en este mismo sentido, recordando que "mientras que Pedro Sánchez anuncia una subida en las cuotas de los autónomos, nosotros en Andalucía estamos llevando a cabo medidas para contrarrestar esta medida, como la ampliación de la tarifa plana".



"No se puede cargar más a los autónomos y emprendedores con una mayor presión fiscal cuando han sido los que más han sufrido durante la crisis del Covid. Este no es el momento de presionar a los que crean empleo", ha afirmado.



Además, Marín ha recordado que esta semana se ha aprobado una nueva bajada de impuestos en Andalucía, que ha pasado de ser la 16 a las sexta en presión fiscal. "No es un paraíso fiscal, sencillamente hoy somos más competitivos a la hora de que los inversores y las empresas puedan crear empleo en Andalucía", ha afirmado.



El líder de Cs en Andalucía ha señalado la "diferencia" donde gobierna el PSOE y su formación. "Aquí en Andalucía presupuestos expansivos, buscando el diálogo con todas las fuerzas políticas, y en el Congreso sencillamente maltratando a una comunidad autónoma como Andalucía", ha afirmado Marín, que ha insistido en que "mientras Cs esté en el Gobierno no va a permitir que a Andalucía se le siga maltratando como hace Pedro Sánchez".