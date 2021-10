El opositor venezolano Freddy Guevara no irá a la ronda de diálogo en México por situación de salud

Fotografía de archivo tomada el pasado 31 de agosto en la que se registró al exdiputado opositor venezolano Freddy Guevara, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 16 oct (EFE).- El exdiputado venezolano Freddy Guevara, uno de los opositores más cercanos al líder Juan Guaidó, informó este sábado que no asistirá a la cuarta ronda de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro prevista a comenzar el domingo en México, debido a "complicaciones médicas" que no especificó.

"Por complicaciones médicas no podré asistir a esta ronda de negociación en México. Ando a la espera de nuevos exámenes y cumpliendo tratamiento. Mi apoyo a mis compañeros de delegación. Espero poder reincorporarme pronto", dijo Guevara en su cuenta de Twitter.

La delegación opositora venezolana está conformada por, además de Guevara, los también exdiputados Stalin González, Tomás Guanipa, Luis Aquiles Moreno, Mariela Magallanes y los abogados Claudia Nikken y Gerardo Blyde, este último jefe de la comisión.

La cuarta ronda de negociaciones está prevista a realizarse desde el domingo 17 al miércoles 20 de octubre, según informó hace una semana la embajada en México del país mediador, Noruega.

Desde que el pasado 13 de agosto comenzaran las conversaciones en Ciudad de México se han celebrado tres rondas de negociación.

El último encuentro se produjo el 27 de septiembre y concluyó sin acuerdos destacados pero con una condena de parte de ambas delegaciones ante la "xenofobia y violencia" ocurrida en Chile contra migrantes venezolanos durante ese fin de semana.

Esa tercera ronda arrancó con un día de retraso, al no llegar el oficialismo en la fecha y hora pactadas, debido a las polémicas palabras de la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, quien criticó ante la ONU las violaciones de derechos humanos en Venezuela, algo que no gustó al chavismo.

El diálogo se retomó después de que Noruega reafirmara su "imparcialidad", pese a las críticas de Solberg sobre el país caribeño.

Esa fase de contactos debía versar sobre una reforma judicial en Venezuela, pero, en el comunicado conjunto publicado al final de la ronda, se limitaron a expresar que "se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política".

Al comienzo de las conversaciones, el pasado agosto, el oficialismo y la oposición firmaron un memorando con siete puntos a tratar: derechos políticos, un cronograma electoral con garantías, respeto al estado de Derecho, el levantamiento de sanciones, la renuncia a la violencia, medidas de protección social y garantías de implementación de lo acordado.