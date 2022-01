EEUU.- Biden aboga por procesar a todos los que no cooperen con el comité que investiga el asalto al Capitolio de EEUU

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha abogado este viernes por procesar a aquellos que se nieguen a cooperar con el comité del Congreso que investiga el asalto del 6 de enero en el Capitolio estadounidense.



"Espero que el comité vaya tras ellos y los haga rendir cuentas", ha manifestado Biden a los periodistas, a quienes ha reiterado que estas personas deberían ser "procesadas".



Las declaraciones de Biden se han producido mientras el comité especial de la Cámara de Representantes que examina el ataque ha fijado para el martes la votación para declarar a Steve Bannon, el ex estratega político jefe del expresidente Donald Trump, en desacato después de que no se presentara a una declaración programada para el jueves.



Posteriormente, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se ha referido a las declaraciones de Biden y ha subrayado el papel independiente del Departamento de Justicia en cualquier decisión de enjuiciamiento, informa la agencia estadounidense Bloomberg.



Trump ha dado instrucciones a sus aliados para que no participen en la investigación y ha amenazado con pedir una orden judicial que le permita ejercer el privilegio ejecutivo para impedir que los investigadores accedan a documentos o testimonios de asesores relacionados con el incidente, en el que sus partidarios se agolparon violentamente en el Capitolio y trataron de interrumpir el recuento de votos del colegio electoral en el Congreso.



La comisión ha dicho que quienes se nieguen a cooperar son potencialmente responsables de desacato al Congreso, un delito que podría dar lugar a una multa y hasta un año de prisión. Sin embargo, un proceso penal requeriría que el pleno de la Cámara remitiera una acusación al Departamento de Justicia, y que el fiscal general, Merrick Garland, decidiera aplicar sanciones contra la parte infractora.



"El Departamento de Justicia tomará sus propias decisiones independientes en todos los procesamientos basándose únicamente en los hechos y la ley", ha manifestado al respecto un portavoz del área, Anthony Coley, en un comunicado.