Dodgers vuelven a confiar en Scherzer para abrir Primer Partido ante Bravos

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Max Scherzer. EFE / EPA / JOHN G. MABANGLO

Atlanta (EE.UU.), 15 oct (EFE).- Después de haber logrado su primer rescate como profesional que permitió a los Dodgers de Los Angeles vencer 2-1 a los Gigantes de San Francisco y ponerlos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, volverá a la titularidad como el serpentinero que abra el Primer Partido ante los Bravos de Atlanta por el banderín del Viejo Circuito.

Apenas habrán pasado dos días desde que lanzó, el jueves por la noche, pero Scherzer está listo para darles todo el apoyo que quisieron encontrar en él lo fueron a buscar y consiguieron su traspaso de los Nacionales de Washington el pasado verano.

"Eso es Scherzer siendo Scherzer", declaró su compañero de equipo Cody Bellinger, el otro héroe de los Dodgers que produjo la carrera ganadora en la parte alta de la novena entrada.

Se espera que Scherzer enfrente al zurdo de los Bravos Max Fried en una revancha de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Dodgers vencieron a los Bravos en siete juegos en la serie del año pasado antes de llevarse también la Serie Mundial.

El manejador de los Dodgers, Dave Roberts, declaró que planea iniciar a Scherzer incluso después de que el contendiente al premio Cy Young de la Liga Nacional obtuviera el primer salvamento de su carrera.

El viernes por la noche, Roberts no pudo confirmar que Scherzer definitivamente comenzará.

"Él va a salir a jugar a atrapar y recibir tratamiento y si dice que está listo, será nuestro abridor del Primero Partido", destacó Roberts, que también adelantó que su plan de respaldo sería un juego de bullpen, con Tony Gonsolin uno de los lanzadores utilizados.

Después del juego del jueves por la noche, Robert dijo que entendió que "podría haber un costo" en usar a Scherzer en el papel de cierre, ya que los Dodgers enfrentaron el rápido cambio antes de abrir la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Cualquiera que sea ese costo, el plan es que Scherzer inicie el primer partido.

"Eso no me sorprenderá", dijo el viernes el piloto de los Bravos, Brian Snitker, antes del entrenamiento de Atlanta en Truist Park.

Snitker definió que la novena entrada de 13 lanzamientos de Scherzer fue como una sesión de descanso en el bullpen.

"Eso es como un lado para él", comentó Snitker. "El tipo es simplemente un porfesional diferente. Quiero decir, él es un miembro del Salón de la Fama y esos muchachos, hombre, están cortados de una tela diferente a los tipos normales, por lo que no me sorprenderá en absoluto si aparece y está en el montículo".

Scherzer registró dos ponches, incluido un controvertido check swing del primera base venezolano Wilmer Flores para finalizar el partido.

El árbitro de primera base Gabe Morales dictaminó que Flores hizo un swing, aunque las repeticiones de televisión indicaron que Flores aguantó.

Scherzer tuvo marca de 15-4 con efectividad de 2.46 para Washington y Los Ángeles esta temporada, incluyendo 7-0 con efectividad de 1.98 en 11 aperturas para los Dodgers. Ha lanzado 12 entradas y un tercio en tres apariciones en los playoffs, permitiendo dos carreras y seis imparables con 16 ponches.

Roberts planeaba confirmar sus planes de rotación con Scherzer después de la llegada del equipo a Atlanta y entrenar este viernes por la noche para "ver dónde está. Pero a partir de ahora es en ese punto donde estamos".

Fried asciende como abridor del Primer Partido de Atlanta luego de que Charlie Morton lanzó con un breve descanso en la victoria de los Bravos por 5-4 sobre los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Divisional de la Liga Nacional el martes por la noche.

Su presencia es para que se una a Morton e Ian Anderson para darle a Snitker una rotación confiable de tres hombres. Snitker planea tener un juego de bullpen que podría incluir al dominicano Huascar Ynoa, de 23 años, y a Drew Smyly.

Cuando los Bravos perdieron ante los Dodgers en la serie del año pasado, a Fried se le unieron tres novatos -Anderson, Kyle Wright y Bryse Wilson- en la rotación.

Liderados por Morton, Fried y Anderson, los Bravos registraron dos blanqueadas en la serie divisional contra Milwaukee. Atlanta limitó a los Cerveceros a seis carreras en cuatro juegos.

"Me siento muy bien con los tres muchachos que presentaremos", comentó Snitker. "Yo diría que es una diferencia significativa con respecto a hace un año cuando comenzamos este torneo".

Bellinger conectó un sencillo de desempate en el noveno y Mookie Betts estableció un récord personal en la postemporada con cuatro imparables en la victoria decisiva sobre los Gigantes.

Los Bravos se están preparando para quedarse sin el jardinero cubano Jorge Soler en la serie mientras esperan su autorización luego de su prueba positiva de Covid-19.

El campocorto Dansby Swanson reemplazó a Soler como el primer bate el martes contra los Cerveceros. Snitker comentó este viernes que todavía estaba considerando a Swanson y otras opciones para su primer bate el sábado por la noche.