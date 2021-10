Despega Lucy, la misión que indagará en los orígenes del Sistema Solar

Fotografía cedida por la NASA donde se muestra un cohete Atlas V de United Launch Alliance (ULA) con la nave espacial Lucy a bordo instalado en la Plataforma de Integración Vertical este jueves en el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. EFE/NASA/Bill Ingalls

Redacción Ciencia, 16 oct (EFE).- La misión Lucy de la NASA, la primera de la historia dedicada a estudiar los asteroides troyanos (vestigios de la formación del Sistema Solar), ha despegado este sábado a bordo de un cohete Atlas 5 de la empresa United Launch Alliance (ULA, en inglés).

El lanzamiento se produjo a las 5.34 locales (9:34 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida.

Lucy empezará a trabajar en 2025 y finalizará su misión dentro de 12 años, en 2033, y en ese tiempo estudiará ocho asteroides: uno del cinturón principal y siete troyanos, 'fósiles' del Sistema Solar primitivo, de hace más de 4.000 millones de años, que pueden dar pistas sobre los orígenes planetarios.

De hecho, la misión se llama 'Lucy', como el fósil de Australopithecus Afarensis, de más de tres millones de años, que fue descubierto en 1974 en Etiopía, y que fue bautizado como la canción de los Beatles, "Lucy in the sky with diamonds".