Coudet exculpa a Perú de la lesión de Tapia

Vigo, 16 Oct (EFE).- El argentino Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta de Vigo, eximió de responsabilidad a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en la lesión del mediocentro Renato Tapia, la cual entiende que está motivada por el exigente calendario de los futbolistas internacionales.

“Se acalambró en Elche y cuando llegó a Perú le hicieron una resonancia. No tenía una lesión que le impidiera nada. Empezó a entrenar y en la tercera sesión siente una molestia. Ahí le vuelven a hacer pruebas y tiene un sangrado. No es algo grave, pero son las cosas que pueden llegar a pasar con los jugadores que tienen muchos partidos y viajes largos”, indicó.

Tapia, indiscutible para el técnico celeste, sufre una rotura fibrilar de grado I en el bíceps femoral de su pierna derecha, la cual le impedirá jugar los próximos partidos ligueros contra Sevilla, Getafe y Real Sociedad. En el mejor de los casos podría reaparecer el 1 de noviembre frente al Rayo en Vallecas.

“De aquí a Perú tardas casi un día en llegar, se hace largo, y después tienes allí tres partidos en nueve días. Es algo que estamos sufriendo todos los equipos. Tuvimos la desgracia de perderlo, pero podía pasar allá o aquí. No hay que echar la culpa a nadie”, comentó Coudet en su comparecencia ante los periodistas en la víspera de recibir al Sevilla.