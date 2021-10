Brunéi confirma la exclusión de la junta militar birmana de la cumbre de la ASEAN

EFE/EPA/STRINGER/Archivo

Bangkok, 16 oct (EFE).- Brunéi, que este año alberga la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), indicó este sábado en un comunicado que invitará a un "representante no político de Birmania" a la cumbre de octubre, lo que excluye a la junta militar que tomó el poder en febrero.

La decisión fue adoptada la víspera durante una reunión de emergencia de los diez ministros de Exteriores del bloque, incluido el canciller birmano nombrado por los militares, al no llegar a un consenso sobre quién debía representar al país en la cita anual, programada entre los días 26 y 28.

Tanto la junta militar, que terminó el 1 de febrero mediante un golpe de Estado con una década de incipiente democracia en Birmania, como el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado en abril por políticos y activistas en favor de la democracia, solicitaron atender a la cumbre anual, apunta el comunicado.

Tras un "largo debate" los representantes del bloque del Sudeste Asiático no alcanzaron un consenso, uno de los principios indispensables de la ASEAN para la adopción de medidas.

"Mientras reafirmamos el principio de no interferencia en asuntos internos de otros Estados miembros, y permitimos a Birmania el espacio para restaurar sus temas internos y regresar a la normalidad, los reunidos aceptaron la decisión de invitar a un representante no político de Birmania a la próxima cumbre", precisa la nota.

Durante la reunión del viernes también se abordaron los avances en los cinco puntos de consenso, alcanzados en abril por los mandatarios de la ASEAN y el líder de la junta militar, el general Min Aung Hlaing, para buscar una solución a la crisis política y social desatada por el levantamiento militar.

Los cinco puntos incluyen el cese de la violencia contra civiles, un diálogo de todas las partes para alcanzar una solución pacífica, el nombramiento de un mediador de la ASEAN y la visita de este a Birmania.

Wunna Maung Lwin, el ministro de Exteriores de la junta militar, defendió ayer que las autoridades impidan el acceso del mediador de la ASEAN a la derrocada líder, Aung San Suu Kyi, debido a que esta se encuentra en medio de una serie de procesos judiciales iniciados tras la asonada.

A principios de semana, el enviado especial de la ASEAN para Birmania, el ministro bruneano Erywan Yusof, suspendió su primer viaje al país asiático por la negativa de las autoridades a que pueda reunirse con Suu Kyi.

Los ministros de Exteriores del bloque catalogaron en el comunicado de "insuficientes" los progresos realizaros para alcanzar los cinco puntos de consenso y resaltaron "la importancia de la visita del enviado especial" y que tenga "acceso a todas las partes implicadas".

Los cancilleres, por otra parte, agradecieron la "disposición" de la junta militar birmana para continuar con la búsqueda de soluciones al conflicto, aunque le pidieron una mayor "flexibilidad" para la construcción de "confianza" entre todas las partes.

El Ejército birmano justifica el golpe de Estado por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado noviembre, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.

Al menos 1.178 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra más de 7.340 los opositores detenidos.