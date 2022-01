Bolivia.- El Gobierno boliviano considera que el fallo del Constitucional certifica que hubo golpe de Estado en 2019

La oposición denuncia una "artimaña" de las autoridades judiciales y gubernamentales para validar la tesis del golpe de Estado



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Bolivia ha señalado que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declara ilegal la toma de posesión de Jeanine Áñez como presidenta certifica que hubo un "golpe de Estado" en 2019, mientras que la oposición ha denunciado que se trata de una "artimaña".



Áñez, quien era vicepresidenta segunda del Senado, asumió la Presidencia tras la dimisión del presidente Evo Morales, su vicepresidente y los anuncios de dimisión de los presidentes del Senado y la Asamblea Plurinacional, pero según la sentencia, publicada el viernes, en estos últimos casos las dimisiones deben ser aprobadas por el pleno de las cámaras, lo que no se produjo hasta después de asumir Áñez el poder.



"Ha hablado el TCP. La sentencia constitucional que se ha emitido y se ha notificado (...) tiene un efecto final y vinculante", ha declarado el ministro de Justicia, Iván Lima, en una entrevista en Bolivia TV.



Para Lima, esta sentencia y las conclusiones del Ministerio Público que descartan fraude electoral en la reelección de Evo Morales suponen el cierre del debate sobre si hubo un golpe de Estado.



Sin embargo, desde la oposición, el portavoz de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, ha afirmado que la sentencia forma parte de una "artimaña" para establecer la hipótesis de que existió un "golpe de Estado".



"Obviamente, como todo el aparato fiscal, judicial, tanto del tema constitucional como la justicia penal, está al servicio bajo los pies del Gobierno. Van a utilizar y manipular este aparato para generar está cacería de brujas", ha declarado Alarcón según recoge la emisora Erbol.



Para Alarcón, abogado constitucionalista, el TCP ha actuado de manera prevaricadora y dolosa "en connivencia con el expresidente Evo Morales y el actual Gobierno del MAS para hacer creer a la opinión pública que la sucesión Ipso Facto automática, como se conoce, solamente se aplicaría nivel del cargo presidencial".



Alarcón ha asegurado que según el reglamento de la Cámara de Senadores es atribución de la segunda vicepresidenta reemplazar en presidente y primer vicepresidente en caso de ausencia.



Para el el jefe de Comunidad Ciudadana y expresidente boliviano, Carlos Mesa, la sentencia de los magistrados es "incongruente" y "de mala fe". "La incongruencia y mala fe del Tribunal Constitucional no tiene límites. La posesión de Jeanine Áñez fue automática, no por la renuncia, sino por la fuga de Morales a México que dejó vacante la Presidencia. Por esa razón la posesión fue inmediata y automática", ha destacado.



Otras voces de la oposición han recordado que el propio TCP había avalado en anteriores sentencias la sucesión para que Áñez asumiera la Presidencia.



"Ante grotesca manipulación del TCP, recordemos: 3 de enero de 2020, TCP invitó a Jeanine Áñez a inaugurar el Año Constitucional en su sede. 15 de enero 2020 con Declaración 001, el TCP reconoció y extendió mandato constitucional de Áñez", ha destacado el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga.