Belén Esteban, de boda en boda, esta vez disfruta de una anónima

MADRID, 16 (CHANCE)



Parece que Belén Esteban va de boda en boda y lo cierto es que como en todas tenga la misma energía que en la de su amiga, Anabel Pantoja, no le van a quedar fuerzas para el año que viene. Si hace dos fines de semana la veíamos disfrutar al máximo en La Graciosa en la ceremonia matrimonial de la sobrinísima, este sábado se ha vestido de gala para acudir a otra, pero esta vez de unos amigos anónimos.



La colaboradora de televisión ha colgado en su perfil de Instagram varias imágenes en las que la vemos disfrutar al máximo con los novios, con su marido Miguel y con toda la gente que ha ido a esta ceremonia matrimonial. Nos ha llamado especialmente la atención el look que ha elegido y no precisamente porque no le demos el aprobado, sino porque ya se lo habíamos visto con anterioridad.



La Esteban ha elegido un estilismo que lució hace varios fines de semana en 'Sábado Deluxe'. Un acierto total porque el conjunto estiliza su cuerpo y le realza su figura. Se trata de una blusa de lentejuelas plateadas de una manga con un pantalón de tiro alto negro que ha combinado con unos taconazos del mismo color.



Se trata sin duda de un look bestial con el que Belén ha acudido a esta boda de sus amigos y con la que, seguro, ha sido la reina de todas las miradas ya que luce una espectacular figura física.