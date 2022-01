Argentina.- Angulo, sobre Argentina: "Los países, cuando están en crisis, logran hacer sus mejores películas"

16-10-2021 El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), Javier Angulo. POLITICA



VALLADOLID, 16 (EUROPA PRESS)



El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), Javier Angulo, ha asegurado, sobre Argentina, país invitado a la 66ª edición del festival que "los países, cuando están en crisis, logran hacer, quizás, sus mejores películas".



En este sentido, ha explicado, en una entrevista concedida a Europa Press, que Argentina "lleva en crisis desde que comenzó este siglo y no logra remontar a pesar de ser un país, en teoría, rico, con una población culta y súper preparada".



No obstante, ha agregado, "sigue haciendo un cine muy interesante" y lo que ha hecho Seminci ha sido recoger las películas que "dan una visión muy amplia de qué es y cómo está Argentina hoy", ha incidido Angulo, sobre la selección de cine que podrá verse en las pantallas de cines y teatros de la capital vallisoletana entre el 23 y el 30 de octubre en el marco del certamen.



Así, en Sección Oficial, la argentina Paula Hernández, cuya filmografía abarca cuatro reconocidos largometrajes, competirá en Valladolid con 'Las siamesas', nominada a los Platino y seleccionada para representar a Argentina en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya.



También en Sección Oficial competirá 'Mi última aventura', de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini (Argentina), en el que un chico pobre decide que quiere dejar de serlo, mientras que, en Punto de Encuentro se proyectará 'Zahorí', filme en el que la realizadora argentina Marí Alessandrini cuenta la historia de una niña de 13 años que se rebela contra la escuela y se impone frente a sus padres, una pareja de ecologistas.



El país invitado contará también con representación en la sección Tiempo de Historia, con dos largometrajes documentales a concurso: 'Corsini interpreta a Blomberg y Maciel', de Mariano Llinás y protagonizada por Ignacio Corsini, el 'máximo cantor argentino', y 'Rancho', de Pedro Speroni, acerca de un boxeador que busca su libertad en una cárcel de máxima seguridad.



RETROSPECTIVA 'RELATOS SALVAJES'



Además, como evento central del homenaje al cine argentino, el festival programará la retrospectiva 'Relatos salvajes, historias extraordinarias: dos décadas de cine argentino'. La selección de películas de este ciclo, organizado en colaboración con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales argentino (INCAA), ha sido realizada por el crítico cinematográfico Álvaro Arroba, colaborador de Seminci y programador de varios festivales, entre ellos, el Bafici de Buenos Aires.



La retrospectiva incluirá 15 largometrajes realizados por directores de reconocido prestigio y premiados, muchos de ellos, en certámenes internacionales como Cannes: 'La niña santa' (2004), de Lucrecia Martel; 'Los muertos' (2004), de Lisandro Alonso y 'XXY' (2007), de Lucía Puenzo, que además logró el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana.



Otras han resultado galardonadas en el Festival de Cine de Sundance, como es el caso de 'El aura' (2005), de Fabián Bielinsky y 'El hombre de al lado' (2010), de Mariano Cohn y Gastón Duprat; o en Locarno, con títulos como 'Abrir puertas y ventanas' (2011) de Milagros Mumenthaler y 'Dos disparos' (2014), de Martín Rejtman.



Mención especial merece también 'La flor' (2018), escrita y dirigida por Mariano Llinás durante diez años, que engloba seis relatos diferentes a lo largo de 14 horas. Se trata de la película de mayor duración programada en Seminci y que podrá verse en un único pase dividido en tres sesiones. La película ha sido presentada en certámenes como Locarno o Bafici, entre otros.



Completan la selección los largometrajes 'Un oso rojo' (2002), de Adrián Caetano; 'Los rubios' (2003), de Albertina Carri; 'Viola' (2012), de Matías Piñeiro; 'Fantasmas de la ruta' (2013), de José Celestino Campusano; 'El cielo del centauro' (2015), de Hugo Santiago; 'Gilda, no me arrepiento de este amor' (2016), de Lorena Muñoz, y 'Las facultades' (2019), de Eloísa Solaas.



En cuanto a los cortometrajes, se programarán ocho títulos, entre ellos el que ostenta el récord Guinness al corto más premiado, 'Luminaris' (2013), de Juan Pablo Zaramella.



La selección incluye también 'Massi me tiro' (2003), de Sebastián Carreras; 'Prisma' (2005), de Claudio Caldini; 'El mes del amigo' (2016), de Florencia Percia; 'La prima sueca' (2017), de Inés María Barrionuevo; 'El récord' (2019), de Daniel Elías; 'Shendy Wu: Un diario' (2019), de Ingrid Pokropek, y 'Bajo la superficie' (2021), de Pablo Spatola.



La selección reúne películas argentinas de la industria e independientes, y desvela la cinematografía más rica en registros, tono y colorido de cualquier país castellanohablante, por la calidad de sus intérpretes --tan vinculada a la intensa escena teatral de Buenos Aires--, por la formación cultural de sus cineastas --Argentina es el país con el mayor número de escuelas de cine--, por el carácter que aportan los directores de sus provincias --cada federación, un país--, y por la aparente facilidad con la que sustituyen la falta de recursos por decisiones estéticas sin precedentes.



La muestra, que contará con la colaboración de la Embajada Argentina en España, irá acompañada de una publicación escrita por Álvaro Arroba sobre los contenidos de la retrospectiva.



Seminci dedicará también una de sus jornadas al 'Día de Argentina', con una programación especial que incluirá las películas argentinas que concursen en Sección Oficial, Punto de Encuentro y Tiempo de Historia.



CICLO DISIDENCIAS



Por su parte, el ciclo 'Disidencias: nuevos cineastas, nuevas miradas', programará otras dos películas de consagrados directores argentinos: 'La mujer sin cabeza (La mujer rubia)', de Lucrecia Martel (2008) y 'Jauja', de Lisandro Alonso (2014).



Este ciclo, en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine, mostrará una selección de 16 largometrajes de reconocidos directores y directoras que ponen de manifiesto la búsqueda de nuevos lenguajes y formas de narración en el cine de ficción y documental en las últimas dos décadas.



El ciclo está integrado por 16 creadores de un total de 13 países y cuatro continentes diferentes, diez hombres y seis mujeres: Maren Ade (Alemania), Wang Bing y Chloé Zhao (China), Sergei Loznitsa (Bielorrusia), Lucrecia Martel y Lisandro Alonso (Argentina), Raya Martin (Filipinas), Lemohang Jeremiah Mosese (Lesoto), László Nemes (Hungría), Cristi Puiu (Rumania), Kelly Reichardt (Estados Unidos), Hong Sangsoo (Corea del Sur), Céline Sciamma (Francia) y Apichatpong Weerasethakul (Tailandia), además de los españoles Isaki Lacuesta y Mercedes Álvarez.



'Disidencias: Nuevos cineastas, nuevas miradas' reúne los primeros trabajos de estos cineastas surgidos en el siglo XXI y cuyo nexo de unión es una obra que se sale de la norma, que busca nuevos caminos frente a los ya conocidos por el cine anterior o por la producción mayoritaria.