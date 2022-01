Agota los últimos rayos del 'verano' con las prendas más elegantes para entretiempo

MADRID, 16 (CHANCE)



La llegada del otoño ha sido tan inminente como cuando en mayo esperábamos el verano, pero al final estás épocas las marca una fecha porque las temperaturas durante el día siguen siendo altas, lo que nos permite disfrutar de los días como en verano. Aunque lo cierto es que dentro de muy poco tendremos que dejar de engañarnos todavía tenemos tiempo para exprimir los últimos rayos de sol con las mejores prendas de entretiempo.



Muchas son las influencers que marcan su estilo de ropa con marcas y firmas que enamoran a sus seguidores y enseguida promueven lo que conocemos coloquialmente como 'tendencias'. Por eso, hemos elegido cinco looks perfectos que nos sacaran del paso en estos días de entretiempo en los que podremos lucir un vestido o una blusa de verano durante el día y combinar perfectamente con una blazer cuando caiga el día... ¿preparada?



Típico para un fin de semana en el que tengamos el mejor plan con amigos o familiares, os presentamos este vestido con caída largo de cuadro vichy con volante en la parte inferior y lazitos en los tirantes, que nos presenta María Ramón Quiles. Natural, cómodo y elegante, con el que serás la reina de todas las miradas y sobretodo, lucirás tu mejor figura.



Un vestido por el que también apuesta Clara Fernández pero en tonos oscuros, con el que luciremos un look de lo más andaluz, que nos transporta a esos atardeceres que forman parte ya de nuestro recuerdo, pero que tenemos más vivos que nunca.



Si por el contrario eres más de una combinación de blusa/pantalón o falda, te presentamos esta blusa asimétrica con manga abullonada de colores vivos con la que Teresa Sanz aprovecha uno de esos días de verano para salir a las calles y mostrarse como la más estilosa de todas.



Parecida a la anterior, esta blusa asimétrica de un tirante ajustable en la cintura de cuadros de color rosa. Una prenda muy combinable a la que le podemos añadir un jeans largo para exprimir al máximo ese moreno que todavía nos queda de los días de verano. Bea Gimeno eligió para esta prenda unos short con los que se mostró de lo más casual.



Por último, os presentamos este vestido largo con caída de lino con un color espectacular para esos días soleados que todavía quedan. Perfecto para lucirlo como lo hace María Hernández y marcar la zona de la clavícula, una parte del cuerpo que muchas mujeres remarcan con muchas prendas y que con este vestido lo conseguirás.



Blusas, vestidos... prendas que en definitiva nos hacen sentir cómodos, que nos aportan esa elegancia que tanto buscamos a la hora de elegir nuestro mejor look y que nos hacen mostrar nuestra mejor versión. Aprovecha los últimos días de verano con estas prendas de saleta, una marca que cuida al detalle cada una de sus creaciones al realizarlas a mano en un pequeño taller de Madrid... ¿te vas a quedar sin ellas?