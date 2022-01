Afganistán.- EEUU ofrece pagar a los familiares de los civiles muertos en un ataque con dron en Afganistán

02-09-2021 (210903) -- KABUL, Sept. 3, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on Sept. 2, 2021 shows damaged vehicles at the site of the U.S. airstrike in Kabul, capital of Afghanistan. TO GO WITH: "Feature: Neighbor, relative of drone strike victims lambaste U.S. killing in Afghanistan" POLITICA Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Un representante del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha ofrecido en una reunión una posible compensación económica a la familia de los civiles muertos en un ataque estadounidense en Afganistán a finales de agosto, según ha revelado este viernes el portavoz del Pentágono, John Kirby.



Aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo, la reunión que tuvo lugar el jueves entre el representante del Departamento y el director de la organización humanitaria estadounidense para la que trabajaba Zamarai Ahmadi, uno de los civiles que perdió la vida en el ataque, estuvo encaminada a establecer una compensación económica para la familia y a discutir su deseo de mudarse a Estados Unidos.



Según admitió el pasado mes de septiembre el general estadounidense Frank McKenzie, uno de los principales mandos del Pentágono, Ahmadi fue probablemente confundido con un posible integrante del Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP) y abatido con un dron en un ataque que McKenzie calificó de "terrible error".



Kirby se ha mostrado más contundente. "El ataque fue un trágico error y el señor Ahmadi y otros que murieron fueron víctimas inocentes que no tenían culpa y que no estaban afiliados con el ISKP ni con amenazas a las fuerzas estadounidenses", ha asegurado el portavoz, en declaraciones recogidas por la cadena CNN.



La sobrina de Ahmadi, de dos años de edad, sus siete primos y otro niño murieron en el ataque, que se produjo poco después de que un atentado suicida en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul dejara decenas de muertos, entre ellos 13 de los soldados estadounidenses que asistían durante las evacuaciones tras el ascenso al poder de los talibán.



Ya en septiembre, Kirby aseguró que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, apoyaría la reubicación de la familia de Ahmadi a Estados Unidos, como ellos quieren, un asunto que de cualquier manera sería responsabilidad del Departamento de Estado.