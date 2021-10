5-4. Altuve y Correa dan a los Astros la ventaja en la Serie de Campeonato

EFE/EPA/KEN MURRAY

Houston (EE.UU.), 15 oct (EFE).- El segunda base venezolano José Altuve conectó jonrón de dos carreras y el puertorriqueño Carlos Correa agregó uno solitario para dar a los Astros de Houston el triunfo por 5-4 sobre los Medias Rojas de Boston en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Con su victoria Houston, que remontó desventaja de dos carreras (1-3) se colocó 1-0 en la serie contra Boston que comenzaron a disputar al mejor de siete en la lucha por banderín de la Liga Americana.

De acuerdo con las estadísticas, en serie al mejor de siete, bajo el formato de 2-3-2, los equipos que han ganado el primer partido en su campo, han conseguido la serie en 62 de 94 ocasiones (un 66 por ciento).

La estadística no toma en cuenta las serie de postemporada del 2020 cuando se jugaron en campos neutrales.

La dupla venezolano-puertorriqueña volvió a ser clave en la victoria de los Astros, luego de que ambos se encargaron de darle a la novena tejana el pase a la Serie de Campeonato al superar con carreras clave a los Medias Blancas de Chicago en la Serie de División.

Altuve (1) mandó la pelota a la calle en la sexta entrada luego de encontrar los lanzamientos del relevo Tanner Houk con un corredor en circulación.

El venezolano hizo volar la pelota 117 metros y superó la barda del jardín izquierdo, llevando en el camino al guardabosques Chas McCormick.

Altuve pegó una vez en tres viajes a la caja de bateo, terminó con tres remolcadas y una anotada, además de llegar a los 20 cuadrangulares en la competición de playoffs, la mejor marca de todos los tiempos del equipo, que estaba en poder de George Springer, ahora con los Azulejos de Toronto.

Mientras que su compañero estelar en el ataque, Correa (1), también sacó la pelota del campo en el séptimo episodio para la carrera de la ventaja definitiva.

El boricua enfrentó en la caja de bateo al relevo dominicano Hansel Robles, solitario, cuando el lanzador ya sumaba dos outs en el episodio.

El toletazo de Correa viajó 107 metros por el jardín izquierdo.

Correa estuvo casi perfecto en su trabajo con el tolete al pegar tres veces en cuatro viajes a la caja de bateo, y terminó con una remolcada y anotando la carrera del triunfo.

Si Altuve llegó a los 20 cuadrangulares en partidos de playoffs, Correa es su más inmediato perseguidor después de alcanzar los 18.

Desde el montículo, la victoria se la acreditó el relevo Ryne Stanek (1-0) en un tercio de episodio.

El abridor dominicano Framber Valdez no tuvo su mejor desempeño y salió sin decisión luego de dos episodios y dos tercios, con castigo de seis imparables, jonrón y tres de las cuatro carreras de Boston. Regaló tres pasaportes y ponchó a dos bateadores.

El guardabosques cubano Yordan Álvarez pegó una vez en tres enfrentamientos con el lanzador y remolcó una anotación con volado de sacrificio por la izquierda en el primer episodio, llevando a Altuve a la timbradora.

Su compatriota el primera base Yuli Gurriel tuvo contacto con la bola una vez en tres viajes a la caja de bateo y llegó una vez a la goma del home con un volado de sacrificio de Altuve por el jardín central.

Los Medias Rojas tuvieron en su batería al guardabosques puertorriqueño Enrique Hernández (2), con dos batazos de vuelta completa.

Hernández empezó el castigo contra los Astros en el tercer episodio sacando la pelota del campo cuando encontró la serpentina de Valdez, sin compañeros en el camino.

El boricua volvió a conectar de cuatro esquinas en el noveno episodio, también sin corredores en circulación contra los lanzamientos del cerrador Ryan Pressly, pero su esfuerzo no alcanzó para evitar la derrota.

Hernández pegó cuatro veces en cinco viajes a la caja de bateo y remolcó dos carreras y anotó dos.

El antesalista dominicano Rafael Devers tuvo cinco oportunidades con el bate, logró pegar dos veces y anotó carrera en el tercer episodio con doble del guardabosques Hunter Renfroe.

La derrota la cargó Robles (0-1) al lanzar una entrada al recibir castigo de un imparables, un jonrón, y una carrera.

El segundo partido de la serie se llevará a cabo el sábado nuevamente en el Minute Maid Park, de Houston, donde los Astros subirán al montículo como su abridor al venezolano Luis García, mientras que los Medias Rojas iniciarán con Nathan Eovaldi.

Rubén Mantilla