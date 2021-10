𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 y las últimas 5 fotos que han revolucionado en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque no deberías pasar por alto. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 101.802 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más relevantes:





• Espero que este fin de semana sea tan Rico como el primer pedazo de carne de Salvador jajajaja 😍😍😂😂 lo dejo blancooooooo jajajajaja @catorres1805





¡Siempre es buena edad para atrevernos y tomar riesgos! Sin estar presionadas a hacerlo por alguien más o como alguien más, sino por nosotras mismas. …. Cada una de nosotras es única e irrepetible por eso de nuevo me arriesgue y libere mi magia como nunca antes. Un cambio radical, diferente, único que me ha hecho sentir más segura que nunca, ¡no me arrepiento de este cambio! Mi nuevo color es el 8.77 de #IgoraVital, mi aliada para los cambios que quiere inspirar a las mujeres a liberarnos de los estereotipos y a liberar nuestra magia! #IgoraVital #igora #liberatumagia #decidomicolor #colorycuidado #Cambios #amorpropio #ColorHair #publicidad





• Gracias, gracias por esta delicia de días, los necesitaba y anhelaba con locura. Los adoro con mi alma #Cuatripolares @fabiostarita @tata2fit @diego_pachon 🌟🌟





• LUGARES… @casaorigenlosnaranjos #Publicidad 🌟🌟





• LUZ, siempre LUZ 🌟🌟

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.