Venezuela.- La ONU confirma que enviará un panel de expertos a las elecciones de Venezuela

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha confirmado este jueves que sí que enviará un panel de expertos a Venezuela en el marco de la celebración de las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre, aunque reitera que no desplegará una misión de observación.



La ONU ha expresado que un equipo de tres expertos se desplegará en el país sudamericano en el mes de noviembre para "dar seguimiento al proceso electoral" y "proporcionar al secretario general (António Guterres) un informe independiente e interno sobre el desarrollo general de las elecciones".



"Tras finalizar un proceso de evaluación técnica, la Secretaría de Naciones Unidas ha respondido positivamente a la solicitud del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para el despliegue de un panel de expertos electorales de la ONU", ha señalado el organismo en un comunicado.



Sin embargo, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, ha reiterado que la ONU no ha recibido una solicitud para desplegar una misión de observación.



A diferencia de las misiones de observación electoral --que requieren de un mandato específico del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General-- los paneles de expertos no emiten declaraciones públicas evaluando la condición general de un proceso electoral o sus resultados.



En este sentido, Dujarric ha remarcado que estas no son unas elecciones en las que Naciones Unidas disponga de un "sello que dice 'legítimo' o 'ilegítimo'", y que lo importante es que sean "transparentes, en las que la gente pueda creer".