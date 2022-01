Venezuela.- 'El Pollo' Carvajal entrega una nueva tanda de documentos a la Audiencia Nacional

12-04-2019 Hugo Carvajal POLITICA EUROPA SUDAMÉRICA ESPAÑA VENEZUELA SOCIEDAD TWITTER



El ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal ha entregado en las últimas horas una nueva tanda de documentos a la Audiencia Nacional, en el marco de su declarada intención de colaborar con la Justicia española mientras se resuelve su proceso de extradición a Estados Unidos.



Según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, Carvajal hizo el jueves una nueva entrega al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, como parte de su promesa de dar un soporte documental a lo declarado voluntariamente el pasado 20 de septiembre ante el magistrado.



'El Pollo' se ofreció a comparecer por unas diligencias abiertas en dicho juzgado sobre terrorismo internacional y, de acuerdo con las fuentes consultadas entonces, habló durante más de una hora de diversos asuntos sobre los que fue muy claro y dio bastantes datos, pese a lo cual se comprometió a respaldar sus palabras con papeles.



Desde entonces, Carvajal ha entregado documentos relativos a supuestos contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA y otros archivos que reflejarían pagos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a miembros del equipo fundacional de Podemos.



Las citadas fuentes han indicado que con esta última entrega el militar venezolano no ha agotado su cauce de cooperación con la Audiencia Nacional, por lo que se espera que continúe aportando material.



RECLAMADO POR TRÁFICO DE DROGAS Y ARMAS



El militar venezolano inició este "proceso de colaboración" con la Justicia española después de que su detención el pasado 9 de septiembre reactivara los trámites para enviarlo a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas.



Tanto la Audiencia Nacional como el Gobierno dieron luz verde en 2020 a su entrega a las autoridades estadounidenses, pero la extradición está suspendida a la espera de que se resuelva la petición de asilo realizada en 2019 por Carvajal.



El Ministerio de Interior le denegó la protección internacional, si bien la defensa de 'El Pollo' ha recurrido ante la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska insistiendo en que es víctima de una verdadera persecución política.



Asimismo, Carvajal está a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie el próximo 26 de octubre sobre el recurso que presentó en 2020 contra la decisión del Gobierno de extraditarlo. En septiembre, 'El Pollo' reactivó esta vía pidiendo al TS unas medidas cautelarísimas que también le fueron rechazadas.



En las medidas cautelares reclamadas al TS en su momento, cuando interpuso el recurso en 2020, advirtió de que, de ser puesto a disposición de Estados Unidos, sería sometido a "tortura" para "obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela". Y ello, continuaba, porque Washington cree "erróneamente" que formó parte del "entorno cercano" de Chávez y Maduro.



EL CARTEL DE LOS SOLES



'El Pollo' pasó casi dos años prófugo hasta que pasadas las 21.00 horas del 9 de septiembre fue detenido por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid.



La Policía Nacional explicó que vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza". Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.



El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.