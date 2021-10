Un crucero de Royal Caribbean tendrá a San Juan como puerto base

Fotografía de archivo en la que se registró una toma cenital del crucero "Explorer of the Seas", a su arribo al puerto de Southampton (Reino Unido). EFE/djc

San Juan, 15 oct (EFE).- El crucero "Explorer of the Seas", de la naviera Royal Caribbean, tendrá a partir del próximo 7 de noviembre a San Juan como puerto base, en el Muelle Panamericano II de Isla Grande, según un comunicado divulgado este viernes.

El comunicado indica que la operación será posible gracias a la firma de un acuerdo entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, el Departamento de Salud local y la naviera Royal Caribbean.

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá, dijo que el acuerdo permitirá que, a partir del próximo 7 de noviembre, San Juan se convierta en puerto base para una embarcación de Royal Caribbean.

Con una capacidad de 3.282 pasajeros y 1.180 tripulantes, el crucero zarpará desde Puerto Rico para un itinerario de siete noches por el área del Caribe.

Pizá destacó que esta operación incrementará el acceso aéreo, la ocupación hotelera, actividad económica de transportistas y negocios locales, entre otros beneficios directos e indirectos para Puerto Rico.

"Cada nueva operación o ampliación de las existentes nos brinda esperanza y nos alienta a continuar esfuerzos dirigidos a propiciar mejores y mayores oportunidades de progreso para las industrias de crucero, turismo y comercio, conforme a la política pública del gobernador Pedro Pierluisi", sostuvo.

Por su parte, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado, subrayó sentirse muy entusiasmado con el inicio de operaciones de puerto base del "Explorer of the Seas" en el muelle Panamericano II, a partir del mes de noviembre.

"Agradecemos a Royal Caribbean por continuar apostando por nuestro mercado como un punto clave de conexión en el Caribe. La reactivación gradual de la industria de cruceros ha sido una de las prioridades principales del Gobierno de Puerto Rico, por lo que nos mantenemos enfocados en continuar ampliando y fortaleciendo relaciones de negocio con las líneas de cruceros que operan en la isla", dijo Mercado.

Finalmente, el titular de Puertos reiteró el compromiso de la Administración del gobernador Pedro Pierluisi para que la industria de cruceros continúe robusteciéndose en la isla, lo que fomentará la creación de empleos, actividad económica y seguirá fortaleciendo a Puerto Rico con destino turístico.