Thalia y las últimas 5 fotos imperdibles en Instagram

¡Hoy mi bebé cumple 14 años! Sabrina Sakaë, amor mío, eres la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. ¡Eres una guerrera! Con un alma fuerte, poderosa, un corazón generoso y lleno de amor para compartir. Eres una maestra de vida, con la fuerza de reinventarte y de salir adelante ante cualquier obstáculo. ¡Eres MARAVILLOSA! Te admiro, te respeto, te sigo y sostengo tu mano en este caminar por la vida. Recuerda que en todo momento SIEMPRE, Dios te lleva en la Palma de su mano y te rodea de su cuidado y amor. Hija, que privilegio ser tu madre, que regalo más hermoso el que me dio mi Señor al haberme elegido para ayudarle a moldear su voluntad en ti. ¡Te amo hermoso ser de Luz! ¡Feliz cumpleaños mi amor! Te AMOOOOOOOOO 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 #HBDSabrinaSakaë





¿Preparamos juntos unas galletitas al estilo #SquidGame? ❤️🔺⭐️ Entérate si lo logré al final del video. 😜 #ThaliaJuegoDelCalamar ⁩





Enamoradaaaaa! No puedo con esta bebeeeeee🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍 Tienes mascota? Cuéntame!!!





Se me salió la Meche 😜 Mi familia nunca sabe lo que mamá hará. Siempre hay sorpresas conmigo 😇🤣🥳





Al igual que tu salud física, tu salud mental es muy importante. Si te sientes ansioso, tienes problemas para dormir o no te sientes bien contigo mismo, no temas hablar de esto con alguien más y en especial, no tengas miedo en pedir ayuda y acudir a un profesional del área siempre que lo necesites. 🙏🏻 Hoy, Día Mundial de la Salud Mental, te comparto 4 tips que me han funcionado para cuidar mi salud mental.🧘🏼‍♀️ Recuerda, no estás solo. ❤️ @unicefmexico @unicef #OnMyMind #WorldMentalHealthDay #DiaMundialDeLaSaludMental #EnMiMente #ThaliaWellness

Ariadna Thalía Sodi Miranda(Thalía) nació el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México, México. Hija de Yolanda Miranda Mange y Ernesto Sodi Pallares, Thalía inició su carrera musical a principios de los años 80 como vocalista de un grupo infantil Din-Din y en 1986 se integró a la banda Timbiriche, con la que grabó tres álbumes de estudio y de la que se separó en 1989.

En 1990, Thalía lanzó su primer álbum como solista, titulado Thalía. A este disco le siguió el álbum Mundo de cristal, 1991 y Love, 1992. En ese mismo año, 1992, Thalía protagonizó la telenovela María Mercedes, la primera de la serie conocida como Trilogía de las Marías. Por su actuación, la cantante obtuvo el premio TVyNovelas en la edición de 1993, como mejor actriz juvenil y un premio Bravo como mejor actriz juvenil.

En 1994, Thalía protagonizó la producción de Televisa, Marimar y, al año siguiente, fue la estrella principal de María, la del barrio. Debido a la popularidad obtenida, comenzó a conocérsele como la «Reina de las Telenovelas». En 1994, durante la transmisión de la telenovela Marimar, la actriz y cantante firmó un contrato con la compañía discográfica EMI, con la cual más tarde comenzaría a grabar su cuarto álbum de estudio, En éxtasis, que fue publicado en septiembre de 1995. En 1999, tras concluir las grabaciones de Mambo Café, película con la que incursionó en el cine, Thalía regresó a la televisión con la telenovela Rosalinda donde interpretó a la protagonista del mismo nombre.

Tras culminar su participación en Rosalinda, la cantante publicó el que sería sexto álbum de estudio, Arrasando, en abril de 2000. En mayo de 2002, Thalía publicó su siguiente álbum de estudio, bajo el título Thalía, al igual que su anterior producción de 1990. En este disco interpretó tres canciones en inglés y tuvo como sencillos los temas «Dance, Dance (The Mexican)», «Tú y yo», «No me enseñaste» y «¿A quién le importa?».

En julio de 2005 se lanzó un nuevo álbum de estudio de Thalía, titulado El sexto sentido, del que la cantante ejerció también como productora ejecutiva. Poco después del lanzamiento del disco, Thalía anunció que no volvería a trabajar más en telenovelas, rescindiendo el contrato que la unía a Televisa.

En noviembre de 2008, Thalía anunció su separación del sello discográfico EMI, tras haber grabado doce discos por más de una década con dicha disquera. En julio de 2009 se dio a conocer que el siguiente disco de Thalía, Primera fila, sería de tipo acústico, producido por la disquera Sony Music Entertainment, álbum que logró certificarse como triple disco de platino en México por vender más de 180.000 copias, situándose por más de seis meses en los primeros lugares de los cien discos más vendidos del año.