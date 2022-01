Tenis.-Tenis/Indian Wells.- Badosa sigue firme ante Kerber y se clasifica para las semifinales de Indian Wells

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La tenista española Paula Badosa se clasificó brillantemente para las semifinales del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), de categoría 1.000 de la WTA y que se disputa sobre pista dura, tras eliminar este jueves en cuartos de final a la alemana Angelique Kerber por 6-4, 7-5.



La jugadora catalana sigue con su firme andadura en el evento y tras dejar fuera en los octavos de final a la campeona de Roland Garros, la checa Barbora Krejcikova, tercera favorita y número cinco del mundo, tampoco ofreció demasiados resquicios en un igualado duelo ante la exnúmero uno del mundo, triple ganadora de 'Grand Slam', décima favorita y finalista en 2019.



Indian Wells no veía una semifinalista española desde que lo lograse Conchita Martínez en el año 2003 y ahora Badosa intentará emularla con el pase a la final ya que la oscense es la única jugadora nacional que ha disputado dos finales en este torneo, ambas perdidas, en 1992 y en 1996. Su rival será otra tenista al alza como la tunecina Ons Jabeur, duodécima cabeza de serie que dejó en el camino a la estonia Anett Kontaveit por 7-5, 6-3.



La catalana, semifinalista este año ya en el Mutua Madrid Open y que juega por primera vez en el desierto californiano, supo controlar bien la mayor experiencia de una Kerber, excesivamente errática (29 errores no forzados) y a la que no perdonó su flojo día con el primer servicio.



Pese a ello, el encuentro estuvo igualado en su primer parcial. La número 27 del mundo comenzó con 'break', pero la germana replicó inmediatamente y a partir de ahí los saques se impusieron hasta el 4-4. Ahí, la triple campeona de 'Grand Slam' desaprovechó una bola de rotura y con 5-4 en contra y 30-30 cometió una doble falta y un error no forzado que le entregaron la manga a su rival.



Esta se llenó de confianza para la segunda, donde estuvo más tranquila en su tenis. Tras desperdiciar una rotura inicial, Badosa volvió a romper y se puso con un favorable 5-2. La número dos española apretó desde el resto, pero no pudo aprovechar dos bolas de partido con 15-40 y entonces fue Kerber la que reaccionó para romper cuando sacaba para finiquitar el duelo.



La jugadora alemana igualó de nuevo el encuentro, pero la catalana demostró fortaleza mental para asegurarse el 'tie-break' y poder meter presión de nuevo desde el resto. Su oponente no aguantó y Badosa rompió por quinta vez su saque para mantenerse en liza para el que sería el gran título de su carrera.