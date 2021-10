Swaps de tasas ven 50% probabilidad de alza de la Fed en junio

(Bloomberg) -- Los operadores de tasas de interés de Estados Unidos aumentaron a casi 50-50 las probabilidades de que la Reserva Federal eleve las tasas en 25 puntos base en junio.

Los swaps de tasas de interés que hacen referencia a la reunión de junio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) prevén un aumento de alrededor de 12 puntos base. Para la reunión de septiembre, descuentan una probabilidad del 100% de un alza, con un segundo aumento en febrero de 2023.

El rendimiento del bono del Tesoro a dos años subió 4 puntos base el viernes, superando el 0,40% por primera vez desde marzo de 2020. En el caso de los futuros de eurodólares, las tasas han subido hasta en 10 puntos base, lo que también refleja un aumento de las expectativas de alzas de la tasa de la Fed. Los movimientos se aceleraron después de la publicación de datos que mostraran que las ventas minoristas aumentaron más de lo esperado en septiembre.

Nota Original:Fed Rate Hike in June Has Become a Coin Flip as Yields Climb

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.