Sídney eliminará en noviembre la cuarentena para algunos viajeros vacunados

Sídney (Australia), 15 oct (EFE).- Las autoridades australianas anunciaron este viernes que eliminarán las cuarentenas obligatorias para algunos viajeros completamente vacunados que lleguen a Sídney a partir del 1 de noviembre, fecha en la que prevén superar el 80 % de la vacunación completa contra la covid-19 en su población.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, aclaró posteriormente que de momento se permitirá la llegada a Sídney sin cuarentena solo a los residentes y ciudadanos australianos, así como a sus familiares cercanos, pero no a los turistas extranjeros y personas con otro tipo de visado.

"Por el momento, no nos estamos abriendo a todo el mundo", dijo Morrison a periodistas en Camberra, al subrayar que su Gobierno "no ha tomado ninguna decisión para permitir que otros titulares de visados, los titulares de visados de estudiante, los turistas internacionales... vengan a Australia en virtud de esta medida".

Sídney será la primera ciudad en relajar las restricciones de viaje en Australia, que mantiene sus fronteras cerradas desde marzo de 2020 salvo contadas excepciones, lo que ha impedido a miles de australianos volver a su país desde el inicio de la pandemia.

Morrison puso freno al entusiasmo del jefe de gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrotet, quien esta mañana anunció la reapertura de Sídney y el resto de su región al mundo para las personas que estén completamente vacunadas contra la covid-19, libre de cuarentenas obligatorias, desde el 1 de noviembre.

"Queremos que la gente vuelva. Estamos sacando a la nación de la pandemia", dijo Perrotet, quien tiene prisa por reactivar la economía de Sídney, que pasó más de cien días bajo confinamiento por un brote de covid, así como el resto de este estado que representa un tercio del Producto Interior Bruto del país oceánico.

Perrotet añadió que desde esa fecha, las personas que tengan la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 reconocida por Australia y una prueba negativa PCR podrán entrar a Sídney, aunque los viajeros internacionales que no cumplan con este requisito tendrán que someterse a la cuarentena obligatoria de 14 días.

Nueva Gales del Sur, que mantuvo recientemente confinada Sídney durante más de 100 días por un rebrote del virus vinculado a la variante delta, también dará un nuevo paso el próximo lunes en la relajación de límites y condiciones a las reuniones sociales, y levantará las restricciones al aforo.

Por su lado, el gobierno regional de Victoria, que tiene confinada la ciudad de Melbourne desde principios de agosto, señaló que desde el 19 de octubre los residentes de Nueva Gales del Sur que estén completamente vacunados podrán viajar a esta región sin necesidad de una cuarentena si dan negativo en una prueba PCR.

Australia, donde el 65,4 % de la población adulta ha recibido la doble pauta de la vacuna y un 83,4 % la primera dosis, acumula unos 138.000 contagios y más de 1.500 fallecidos desde el inicio de la pandemia. EFE

