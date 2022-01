Rey Felipe.- El Rey entrega este viernes en Barcelona los Planeta junto a la Reina en un acto en el que no estará Aragonés

Este será el quinto viaje de Don Felipe a la Ciudad Condal este año



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI regresa este viernes a Barcelona en el que será su quinto viaje a la Ciudad Condal este año, aunque en esta ocasión lo hace acompañado de la Reina Letizia con el objetivo de entregar los premios Planeta.



Como ya ocurriera con su última visita para inaugurar junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Salón Internacional del Automóvil el pasado 30 de septiembre, don Felipe no coincidirá con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.



Desde el Govern se ha informado de que quien asista a la ceremonia prevista el viernes por la noche en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) será la consejera de Cultura, Natalia Garriga, mientras que con ocasión del Salón del Automóvil fue el consejero de Trabajo, Roger Torrent, el representante de la Generalitat.



Este viaje del Rey a Barcelona seguramente no será el último este año, ya que a priori se cuenta con su presencia para la entrega de despachos a los nuevos jueces, un acto para el que ya ha sido cursada la invitación pero para el que aún no hay confirmada fecha.



Aragonés sí que coincidió con el monarca en junio en la reunión anual del Círculo de Economía y en el World Mobile Congress (WMC), tras poner fin al boicot al monarca iniciado con Quim Torra en junio de 2018. Entonces, el 'president' se comprometió a que ningún miembro del Govern iría a actos convocados por la Casa Real ni la Generalitat invitaría al monarca a ningún acto en Cataluña.



El presidente de la Generalitat no solo asistió al acto del Círculo de Empresarios en que estaba el Rey el 16 de junio sino que se vio forzado a tener que saludarle, aunque no le recibió a su llegada. El 27 de junio ambos volvieron a coincidir.



Don Felipe, junto con la Reina y la Princesa de Asturias, regresó a Barcelona el 1 de julio para la entrega de los premios Princesa de Girona, única ocasión desde el 'deshielo' por parte de la Generalitat en la que el Govern no envió representantes.