Portaltic.-Animal Crossing: New Horizons lanzará el 5 de noviembre una actualización gratuita y un DLC de pago

15-10-2021 Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise.



MADRID, 15 (Portaltic/EP)



El videojuego Animal Crossing: New Horizons recibirá una actualización con dos contenidos adicionales el próximo 5 de noviembre, uno de ellos gratuito y otro de pago titulado Happy Home Paradise.



Así lo ha anunciado este viernes Nintendo en el marco de una emisión Nintendo Direct en la que ha desvelado las próximas novedades que llegarán a su videojuego Animal Crossing: New Horizons para su consola Switch.



El 5 de noviembre, el videojuego de Nintendo recibirá una actualización gratuita con contenido adicional para sus jugadores, entre las que se incluyen el regreso de personajes de la serie Animal Crossing, como el sosegado Fígaro, que abrirá una cafetería en el museo; y el Capitán, un viejo lobo de mar que siente predilección por las canciones marineras y que llevará a los jugadores a otras islas en su bote.



Por otro lado, también se instalarán distintos puestos en la plaza de cayo Fauno, incluido el de Katrina, que leerá la buenaventura a los jugadores. También se añadirán la posibilidad de cocinar y nuevas verduras, y otras funciones y opciones de personalización.



Además de la actualización gratuita, Nintendo también ha mostrado los primeros detalles e imágenes de Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, un contenido descargable de pago.



En este DLC, los jugadores se unirán al equipo de Nuria en la agencia Archipiélago Paraíso. En su nuevo trabajo, los jugadores viajarán a islas en las que podrán diseñar casas de vacaciones, decorar las instalaciones de la isla y descubrir nuevas maneras de crear y personalizar a medida que ganen.



Al igual que la actualización gratuita, Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise saldrá a la venta el 5 de noviembre y se podrá adquirir por 24,99 euros.